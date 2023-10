Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2023: Viola salverà Damiano?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola dovrà decidere cosa fare con Damiano ora che è al corrente di tutta la verità...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 2 ottobre 2023, alle ore 20.50, Viola dovrà decidere cosa fare con Damiano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Bruni, al corrente del doppio gioco pericoloso che sta facendo il Renda, cercherà di capire come agire. Sceglierà di dare retta a Rosa e al suo appello disperato oppure di coprire, anche lei, il poliziotto? Intanto Renato e Otello si prepareranno alla festa dei nonni e riceveranno una dolce sorpresa da parte della loro famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola sconvolta da Rosa

La situazione di Damiano sta diventando ogni giorno più pericolosa e Rosa, preoccupata per il suo ex, ha deciso di sacrificare il suo orgoglio e di chiedere aiuto alla sua rivale. Ha così fatto scacco matto a Viola, rivelandole la verità sul Renda e sul suo progetto per stanare Eduardo. La Bruni è rimasta completamente di sasso e si troverà a decidere cosa fare, ora che è al corrente di tutto. Seguirà la richiesta della Picariello oppure no?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Che cosa farà ora Viola?

Viola ha scoperto tutta la verità su Damiano ed è ormai al corrente che il ragazzo stia facendo il doppio gioco con Eduardo e che stia rischiando la sua vita, per aiutare la polizia ma anche Eugenio. La Bruni dovrà prendere una decisione molto difficile. Dovrà scegliere se esaudire le richieste di Rosa, che l’ha pregata di intervenire oppure far finta di nulla e permettere al Nicotera e al Renda, di portare avanti la missione, con tutti i pericoli che questa comporta. Cosa succederà? Viola riuscirà a mantenere la calma?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Bella sorpresa per Renato e Otello

La festa dei nonni sta per avvicinarsi e Renato e Otello sono entusiasti di passare del tempo con i loro nipoti. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 ottobre 2023, vedremo che i due scopriranno con grande entusiasmo e commozione, che la loro famiglia – unita più che mai – è pronta a festeggiarli con grande amore. Sarà una serata ricca di emozioni e di affetto, che darà al Poggi e al Testa, la sicurezza di essere tanto amati.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.