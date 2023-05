Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 maggio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 maggio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 maggio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 maggio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 maggio 2023 - Ferdinando prenderà in mano la situazione. Il Torrebruna, al corrente del bacio tra Ludovica e Marcello, approfitterà della partenza del Barbieri per mettere la sua fidanzata con le spalle al muro. La spingerà ad accelerare le loro nozze e a sposarsi subito, senza più aspettare. Intanto la Galleria Milano Moda sta per essere inaugurata e Vittorio è pronto al contrattacco. Il Conti ha in mente una strategia per contrastare la concorrenza e lancerà una collezione uomo, a marchio Paradiso. Irene invece escogiterà un piano per capire se Alfredo sia veramente interessato a Clara, mentre Salvatore comincerà a vedere Elvira non più solo come un'amica. Nel frattempo Ezio sospetterà che Veronica abbia scoperto del suo amore per Gloria e che sia per colpa sua che la Moreau è dovuta andare via... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 maggio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 maggio 2023 - Ornella scoprirà una verità che le farà molto male. La Bruni verrà a sapere che Giulia era al corrente che De Santis sarebbe diventato primario al suo posto. La dottoressa non potrà nascondere di essere delusa dal comportamento della sua amica, che non le ha riferito nulla. Intanto Roberto sarà sempre più preoccupato per Tommaso, la cui salute peggiora. Marina invece sarà sempre più convinta che Lara stia bluffando. Nel frattempo Guido, incastrato da Mariella con la crociera, minaccerà Massaro di dire a tutti la verità... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

