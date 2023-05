Un Posto al Sole Anticipazioni 2 maggio 2023: Ornella delusa da Giulia. Per lei è un grande dolore...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 maggio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Ornella scoprirà che Giulia non le ha detto nulla di De Santis e ci rimarrà male. Intanto Guido minaccerà Massaro.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Ornella scoprirà una verità che le farà molto male. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Bruni verrà a sapere che Giulia era al corrente che De Santis sarebbe diventato primario al suo posto. La dottoressa ci rimarrà molto male e non potrà nascondere di essere delusa dal comportamento della sua amica, che non le ha riferito nulla. Intanto Roberto sarà sempre più preoccupato per Tommaso, la cui salute peggiora. Marina invece sarà sempre più convinta che Lara stia bluffando. Guido, incastrato da Mariella con la crociera, minaccerà Massaro di dire a tutti la verità.

Ornella delusa da Giulia: Anticipazioni Un Posto al Sole

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 maggio 2023, Ornella scoprirà una verità che la lascerà senza parole. La Bruni verrà a sapere che De Santis diventerà primario al posto suo ma non sarà questa la novità che le spezzerà il cuore. Comprenderà infatti che Giulia ne era già a conoscenza e da diverso tempo. Ornella capirà che la sua amica era stata informata da Luca in persona, mesi prima, e ci rimarrà molto male per non essere stata avvertita. L'amicizia tra le due donne sarà in bilico da ora in poi o la moglie di Raffaele penserà che Poggi non abbia voluto ferirla, dandole un'informazione così deludente sulla sua carriera?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto sempre più in ansia per Tommaso

Le condizioni di salute di Tommaso peggiorano di giorno in giorno. Roberto sarà molto preoccupato per il suo piccolo e sarà disposto a fare di tutto per aiutarlo. Ferri dimostrerà di essersi affezionato sinceramente al piccolo Tommy e di aver preso seriamente il suo ruolo di padre. Marina di contro, continuerà a pensare che tutto sia orchestrato da Lara, desiderosa di attirare le attenzioni di Roberto. La Giordano sarà sempre più stanca di essere messa in un angolo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido minaccia Massaro

Guido è nei guai. Mariella ha scoperto della serata con le turiste tedesche ed è andata su tutte le furie. Il Del Bue non le ha potuto raccontare esattamente come sono andate le cose ma quando si troverà incastrato nella crociera organizzata dalla moglie, capirà di dover fare qualcosa. Minaccerà Massaro di dire a sua moglie e a tutti delle sue scappatelle. Ma riuscirà a uscire dalla situazione disastrosa in cui si è trovato?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 5 maggio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.