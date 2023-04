Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dall'1 al 5 maggio 2023, Finale di Stagione: Tutte le verità vengono a galla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il Finale di Stagione, in onda nella settimana dall'1 al 5 maggio 2023. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate del Finale di Stagione, in onda dall'1 al 5 maggio 2023 alle ore 16.05 su Rai1. Negli episodi che vedremo in onda nella settimana, Marcello tornerà a Milano dopo aver trovato la Contessa e aver scoperto il suo segreto. Il ragazzo custodirà gelosamente quanto appreso ma scoprirà con un certo scalpore che, in sua assenza, Ludovica si è sposata. Marco scopre che Roberto "tradisce" Gemma e litiga con lui. Dopo un chiarimento d'obbligo con il Landi, il giornalista confessa alla Zanatta di amarla. Ezio comprende che Veronica ha obbligato Gloria ad andarsene e decide di non fingere più con la sua fidanzata. Agnese dice addio al Paradiso e Armando prende una decisione sul loro futuro. Anche Maria è costretta a fare una scelta, dopo essere venuta a conoscenza che l'azienda di Vito in Australia, non naviga in buone acque. Matilde inaugura la Galleria Milano Moda e Vittorio, al corrente di una verità su Tancredi, non sa se rivelarle quando ha appena saputo. Ma ecco le Trame della Soap, nel dettaglio:

Puntata in onda Lunedì 1° maggio 2023

Vittorio continua a sospettare che Tancredi sia coinvolto nell'incendio del mobilificio e le notizie trapelate sulle indagini, non fanno altro che dargli conferme. Marco comunica a tutti di essere prossimo alla partenza; il ragazzo tornerà in America per un nuovo lavoro. Agnese intanto sembra voler tornare in Inghilterra e trasferirsi per sempre a Londra. L'Amato lascia il Paradiso e cerca di convincere Armando a seguirla. Il Ferraris non è però molto convinto che questa sia anche la sua strada. Gemma sviene davanti alle sue colleghe e, una volta ripresa, è costretta a rivelare a tutte di essere incinta. Alfredo e Clara sono sempre più vicini e fanno ingelosire Irene. La Cipriani però, spinta dall'orgoglio, non vuole tornare indietro sui suoi passi e non sembra voler rimediare ai suoi errori.

Puntata in onda Martedì 2 maggio 2023

Vittorio è pronto a far fronte alla concorrenza della Galleria Milano Moda, prossima all'apertura. Il Conti ha escogitato un modo per distinguersi dai rivali e pensa a una linea di abiti maschili, a marchio Paradiso. Intanto Irene escogita un piano per scoprire se Alfredo sia davvero interessato a Clara oppure se le stia così vicino per farla ingelosire mentre Salvatore inizia a vedere Elvira non più solo come un'amica. Ferdinando, al corrente del bacio tra Ludovica e Marcello, vuole a tutti i costi mettere un muro tra la sua fidanzata e il Barbieri. Propone quindi alla ragazza di rompere gli indugi e di sposarsi il prima possibile. Ezio invece scopre che Veronica è sempre stata al corrente del suo amore con Gloria e comprende che la Moreau ha dovuto allontanarsi da lui, per non creare ulteriori problemi con la Zanatta.

Puntata in onda Mercoledì 3 maggio 2023

Tra Irene e Alfredo c'è un chiarimento e i due si riavvicinano. Clara è costretta a soffrire in silenzio e a vedere il Perico purtroppo allontanarsi da lei. Ezio ha la conferma che Veronica ha obbligato Gloria ad andarsene. Deluso dalla sua compagna e consapevole di amare ancora la Moreau, decide di non fingere più con la Zanatta e di parlarle chiaramente. Gemma non vuole confessare la verità a Marco ma il Di Sant'Erasmo fa una scoperta sconvolgente su Roberto. Il giornalista è furioso. La Galleria Milano Moda intanto è pronta all'inaugurazione ma sorge, all'improvviso, un problema. Per risolverlo, Matilde chiede aiuto a Vittorio.

Puntata in onda Giovedì 4 maggio 2023

Marcello rientra a casa dopo il suo viaggio a Ginevra. Il ragazzo è molto contento non solo perché ha ritrovato Adelaide ma anche perché ha scoperto il suo segreto. Il Barbieri ha però giurato di mantenere il riserbo ed è chiaro che voglia mantenere la parola data. Marco, scoperto che Roberto tradisce Gemma, lo aggredisce e lo accusa di fare il gioco sporco. Aggiunge poi di essere pronto a dire tutto alla Zanatta. Quest’ultima, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri e confessa una mezza verità sulla sua gravidanza. Maria invece scopre che l'azienda di Vito sta attraversando un momento molto difficile. La ragazza prende una decisione che potrebbe cambiare il loro futuro. Vittorio augura a Matilde buona fortuna per l'inaugurazione della Galleria Milano Moda. Tancredi assiste alla conversazione tra i due e, capendo che c'è ancora un forte affetto, non riesce a trattenere la gelosia.

Puntata in onda Venerdì 5 maggio 2023

Marcello ha un regalo da fare a Salvatore. Per dimostrargli la loro grande amicizia e per ringraziarlo per tutto il sostegno che sino a ora gli ha dato, il Barbieri annuncia all'amico che pagherà tutti i loro debiti, saldando le cambiali rimaste insolute. Salvo è felicissimo e vuole festeggiare. Spinto da questa grande notizia, decide di aprire il suo cuore a Elvira e le chiede di uscire insieme. Armando invece prende una decisione sul suo futuro. Partirà o no con Agnese? Marcello incontra Ludovica per la prima volta, dopo essere tornato. La Brancia ha però una notizia da dargli: mentre era via, si è sposata. Marco si chiarisce con Roberto e capito cosa sta succedendo tra il Landi e Gemma, decide di dichiararsi a quest’ultima. La Zanatta, spinta dalla sua confessione, gli rivela che il padre del bambino che aspetta è lui. E ora? Il matrimonio si farà? Vittorio invece ha scoperto qualcosa su Tancredi ma non sa se rivelarlo a meno a Matilde. Per il momento il Conti si limita a guardare la grande insegna della Galleria Milano Moda e a osservare la festa che si sta svolgendo al suo interno, per poi sparire nell'ombra.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.