Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 maggio 2023: Ferdinando costringe Ludovica a sposarsi subito!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 2 maggio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Ferdinando prenderà in mano la situazione. Il Torrebruna, al corrente del bacio tra Ludovica e Marcello, approfitterà della partenza del Barbieri per mettere la sua fidanzata con le spalle al muro. La spingerà ad accelerare le loro nozze e a sposarsi subito, senza più aspettare. Intanto la Galleria Milano Moda sta per essere inaugurata e Vittorio è pronto al contrattacco. Il Conti ha in mente una strategia per contrastare la concorrenza e lancerà una collezione uomo, a marchio Paradiso. Irene invece escogiterà un piano per capire se Alfredo sia veramente interessato a Clara mentre Salvatore comincerà a vedere Elvira non più solo come un'amica. Ezio sospetterà che Veronica abbia scoperto del suo amore per Gloria e che sia per colpa sua che la Moreau è dovuta andare via.

Ferdinando costringe Ludovica a sposarsi subito: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Ludovica e Marcello sono stati travolti dalla passione e tra loro c'è stato un dolce bacio. Il Barbieri ha però deciso di non dimenticare il suo obiettivo – trovare Adelaide – e per non complicare le cose, ha scelto di partire per Ginevra da solo. Prima di lasciare Milano ha consegnato al Circolo una lettera per la Brancia. Peccato che a leggerla sia stato Ferdinando. Il Torrebruna, ora la corrente che la sua fidanzata si è riavvicinata al suo ex, cercherà un modo per non farsi mettere all'angolo. E lo troverà sfruttando l'assenza del barista e la delusione che Ludovica proverà, per essere rimasta a casa. L'armatore proporrà alla ragazza di rompere gli indugi e di sposarsi subito, senza più aspettare. Vi anticipiamo che la contessina, delusa da Marcello, accetterà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio pronto a far fronte alla concorrenza

Il giorno dell'inaugurazione della Galleria Milano Moda si sta avvicinando ma Vittorio non sembra per nulla intimidito dall'evento. Il Conti ha già trovato un modo per distinguersi e per dimostrare ai clienti che il suo Paradiso non ha nulla da invidiare. Molto presto uscirà una collezione di abiti maschili, a marchio Paradiso. Intanto Irene, gelosa di Alfredo e Clara, escogiterà un modo per capire se il Perico sia o no davvero interessato alla Boscolo. Salvatore invece comincerà a vedere Elvira non più solo come un'amica.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio sospetta che Veronica abbia cacciato Gloria

Ezio ha ripreso a pensare costantemente a Gloria. L'arrivo del regalo della Moreau per Gemma e Roberto, ha riacceso nel Colombo la nostalgia di sua moglie. La sua partenza ha però rotto ogni incantesimo. Ezio scoprirà con orrore che la decisione di Gloria di lasciare Milano e di correre negli Stati Uniti da Stefania, nasconde un segreto terribile. Capirà infatti che dietro tutto questo c'è lo zampino di Veronica, al corrente della loro relazione e decisa a liberarsi della sua rivale.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.