Un Posto al Sole Anticipazioni dal 2 al 5 maggio 2023: Roberto indaga sui malesseri di Tommaso. Lara è nei guai?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 2 al 5 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dall'1 al 5 maggio 2023 su Rai 3, alle 20:50. Negli episodi che vedremo nella settimana: Roberto vorrà vederci chiaro e scoprire l'origine dei malesseri di Tommaso. Ferri deciderà quindi di partire con Lara, per consultare uno specialista. Il viaggio porterà finalmente alla verità? Marina soffrirà tantissimo per questa decisione mentre Clara chiuderà definitivamente con Alberto, scatenando ancora di più la sua ira. Ornella sarà pronta a lasciare a De Santis il ruolo di primario mentre Franco scoprirà che Angela parla male di lui con Viola. Tra i due crescerà la frattura.

Puntata in onda Lunedì 1° maggio 2023

La Soap non va in onda. Al suo posto Il Concerto del Primo maggio.

Puntata in onda Martedì 2 maggio 2023

Roberto continua a preoccuparsi del piccolo Tommaso, molto in ansia per la sua salute. Marina invece crede che i malori del piccolo siano una bugia, ben orchestrata da Lara. Ornella scopre che Giulia era già al corrente che Luca De Santis sarebbe diventato primario al posto suo e ne è delusa mentre Guido, in grossa difficoltà con Mariella e ormai incastrato nella crociera organizzata dalla moglie, contatta Massaro e lo minaccia di dire tutta la verità.

Puntata in onda Mercoledì 3 maggio 2023

Le condizioni di salute di Tommaso peggiorano e visto che i medici non sanno davvero come possa essere successo, Roberto prende una decisione che potrebbe mettere Lara con le spalle al muro, sventando il suo piano. Intanto Guido partirà in crociera con Mariella, ormai è deciso. Massaro non vorrebbe ma non potrà fermare il Del Bue. Ornella invece è pronta a cedere il suo posto a Luca De Santis. La Bruni capirà che questa novità la farà soffrire molto più di quanto pensasse.

Puntata in onda Giovedì 4 maggio 2023

Clara decide di chiudere ufficialmente con Alberto mentre Roberto e Lara partano per portare Tommaso da uno specialista. Questo viaggio farà emergere la verità sulle condizioni di salute del piccolo? Marina invece rimane a casa da sola. Per lei sarà il momento di fare un bilancio, negativo, di tutto quello che sta succedendo. Otello, ora certo di non poter più tornare a Indica e di non voler rimanere solo, comincerà a diventare una presenza fissa e quasi asfissiante al Caffè Vulcano.

Puntata in onda Venerdì 5 maggio 2023, doppia puntata

Franco e Angela non riescono a trovare un punto di incontro e sono prossimi al lasciarsi. Intanto Marina sarà molto in ansia per il suo matrimonio e comincerà a pensare che lei e Roberto dovranno dirsi addio. Clara vorrà ricominciare senza Alberto. La Curcio sarà decisa a cavarsela da sola e senza il Palladini ma lui non sarà per nulla d'accordo con lei.

Roberto torna a Napoli prima del previsto e Marina assisterà a una conversazione molto dolce e accorata tra lui e Lara. Franco invece scoprirà che Angela parla male di lui con Viola e questo non farà altro che aumentare le tensioni tra loro. Clara si trasferirà a casa di Rosa, ormai pronta a lasciare Alberto che, furioso, si presenterà al Caffè Vulcano, minacciando denunciare l'autore del video che ha rovinato la sua famiglia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.