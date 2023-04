Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 21 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 aprile 2023 - Gemma sarà pronta a tutto per rimettere Marco al suo posto. Il Di Sant'Erasmo comunicherà alla Zanatta di avere qualche dubbio sul suo rapporto con Roberto e la ragazza gli ribadirà con forza, che il figlio che aspetta non è suo. Intanto, Tancredi riceverà la bella notizia che potrà operarsi alla gamba e questo porterà lui e Matilde ad avere un momento di pace. Purtroppo durerà poco visto che la Frigerio sarà sempre più determinata a scoprire cosa sia successo la notte dell'incendio. Matilde inoltre chiederà a Vittorio di aiutarla nelle sue indagini. Umberto, invece, sarà pronto a raggiungere Adelaide, ma non dirà nulla a Flora. Nel frattempo, Vito sarà sul punto di rivelare a Maria dell'Australia, però la Puglisi lo bloccherà, dicendogli di aver accettato di diventare la nuova stilista de Il Paradiso. Per finire, Alfredo scoprirà che Irene gli ha mento e farà una scelta improvvisa e inaspettata... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 aprile 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 aprile 2023 - Clara capirà di essere stata di nuovo ingannata. La Curcio scoprirà con orrore del tradimento di Alberto e comprenderà di essersi solo illusa del suo cambiamento. Sarà una scoperta molto triste e sconvolgente per la poverina ma che la spingerà a lasciare, una volta per tutte, l'avvocato da solo. Intanto, quando le tensioni tra Roberto e Marina cominceranno a dissiparsi, Lara chiamerà il Ferri per un'altra emergenza. Guido e Michele, invece, reduci dalla serata con il marito di Bice, si lasceranno andare ai commenti, però la situazione sarà ancora sottosopra... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 aprile 2023.