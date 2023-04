Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 aprile 2023: Gemma gela Marco, "Il bambino che aspetto non è tuo figlio!"

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Gemma ribadirà a Marco che il bambino che aspetta non è suo figlio mentre Maria dirà a Vito di aver deciso di diventare la nuova stilista de Il Paradiso. Addio Australia?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 aprile 2023 alle ore 16.05 su Rai1, vedremo Gemma pronta a tutto per rimettere Marco al suo posto. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap, ci rivelano che il Di Sant'Erasmo comunicherà alla Zanatta di avere qualche dubbio sul suo rapporto con Roberto e la ragazza gli ribadirà con forza, che il figlio che aspetta non è suo. Intanto Tancredi riceverà la bella notizia che potrà operarsi alla gamba e questo porterà lui e Matilde ad avere un momento di pace. Purtroppo durerà poco visto che la Frigerio sarà sempre più determinata a scoprire cosa sia successo la notte dell'incendio. Matilde inoltre chiederà a Vittorio di aiutarla nelle sue indagini. Umberto sarà pronto a raggiungere Adelaide ma non dirà nulla a Flora. Vito sarà sul punto di rivelare a Maria dell'Australia ma la Puglisi lo bloccherà, dicendogli di aver accettato di diventare la nuova stilista de Il Paradiso. Alfredo scoprirà che Irene gli ha mento e farà una scelta improvvisa e inaspettata.

Gemma gela Marco: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Marco lo ha scoperto. Il ragazzo è venuto a sapere che Gemma è incinta a inizialmente ha creduto che il bambino fosse figlio di Roberto. Il giornalista comincerà ad avere però dei dubbi sul rapporto tra la Zanatta e il suo futuro sposo e inizierà a fare domande. La Venere dovrà intervenire e gelerà il Di Sant'Erasmo, ribadendogli che il bambino che aspetta non è suo figlio e che lui non c'entra nulla in questa storia. Sarà però la verità?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto pronto a partire per trovare Adelaide

Umberto si è messo alla ricerca di Adelaide, scatenando però la gelosia di Flora. Il Guarnieri ha scoperto le mosse della Contessa e sarà pronto a raggiungerla, per scoprire cosa stia nascondendo. Il Commendatore deciderà però di non informare la Ravasi della sua scelta. Intanto Tancredi riceverà una bella notizia: potrà operarsi alla gamba. Questa novità porterà un po' di pace tra lui e Matilde ma la Frigerio vorrà ancora indagare sull’incendio e chiederà a Vittorio di darle una mano.

Il Paradiso delle Signore: Alfredo sconvolge Irene mentre Maria accetta la proposta di Vittorio

Irene ha deluso Alfredo trovando una scusa per non partecipare alla riunione della famiglia Perico. Il magazziniere scoprirà però che la sua fidanzata gli ha mentito e andrà su tutte le furie. La sua reazione lascerà la Cipriani senza parole. Il ragazzo prenderà infatti una decisione inattesa e sconvolgente, che ribalterà la situazione. Intanto Vito sarà pronto a rivelare a Maria dell'Australia ma la Puglisi, prima che il Lamantia le dica tutto, gli rivelerà di aver accettato di diventare la nuova stilista de Il Paradiso. E ora?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.