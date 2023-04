Un Posto al Sole Anticipazioni 21 aprile 2023: Clara scopre la verità su Alberto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara scoprirà che Alberto l'ha tradita mentre Lara interromperà un momento di pace tra Roberto e Marina.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 aprile 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Clara capirà di essere stata di nuovo ingannata. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Curcio scoprirà con orrore del tradimento di Alberto e comprenderà di essersi solo illusa del suo cambiamento. Sarà una scoperta molto triste e sconvolgente per la poverina ma che la spingerà a lasciare, una volta per tutte, l'avvocato da solo. Intanto quando le tensioni tra Roberto e Marina cominceranno a dissiparsi, Lara chiamerà il Ferri per un'altra emergenza. Guido e Michele, reduci dalla serata con il marito di Bice, si lasceranno andare ai commenti ma la situazione sarà ancora sottosopra.

Clara scopre che Alberto l'ha tradita: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Era solo questione di tempo prima che Clara scoprisse tutto. Micaela ha rovinato Alberto con il suo video e il Palladini ora si troverà ad affrontare il peso delle bugie. La Curcio si renderà conto, con dolore, di essersi illusa e di aver pensato, erroneamente, che il suo compagno fosse cambiato e fosse disposto a mettere da parte i suoi vizietti per amore suo e per quello per Federico. La verità si rivelerà però ben altra. Clara deciderà di non tergiversare ulteriormente e di lasciare l'avvocato solo, come merita. Attenzione però che le cose potrebbero non finire qui. Qualcuno potrebbe volersi vendicare della sofferenza della bella e buona Curcio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina ritrovano la pace ma per poco

Le intrusioni di Lara nella vita di Roberto e Marina, hanno minato il rapporto tra marito e moglie. La situazione si è fatta sempre più complicata giorno per giorno sino a un momento di relativa calma. Ferri e sua moglie ritroveranno infatti un po' della loro serenità e questo anche grazie alla presenza di Arnaud. Quando però le cose sembreranno in fase di risoluzione, una nuova terribile zampata di Lara, rimescolerà le carte in tavola. La Martinelli chiamerà di nuovo Roberto, per aiutarla a gestire un'ennesima emergenza che coinvolgerà sia lei che il piccolo Tommaso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Michele sconvolti da Massaro ma i guai non sono finiti

Guido e Michele sono riusciti a farla franca e ad archiviare la loro serata, sconvolgente e a tratti distruttiva passata a causa di Massaro. Il marito di Bice, incontrato per caso, ha reso la giornata complicata ai due amici, che si ritroveranno a commentare – ancora esausti – quanto successo. Purtroppo per loro, i guai non saranno finiti. Cosa li aspetta a casa? Saranno per caso due furie che rispondono al nome di Mariella e Bice?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 aprile 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.