Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 aprile 2023 - Irene farà soffrire il povero Alfredo. La Cipriani non vorrà incontrare al famiglia del Perico e troverà una scusa. Il magazziniere, deluso dal comportamento della capocommessa, si sfogherà con Vito. Intanto, Marco vorrà dimenticare Stefania e si comporterà con Gemma come se loro due fossero dei vecchi amici, mentre Ludovica cercherà di consolare Marcello, ancora piuttosto infastidito dalla partenza di Adelaide. Matilde, invece, continuerà a voler sapere la verità sulla notte dell'incendio e Vittorio la spronerà a indagare. Nel frattempo, Maria chiederà aiuto alla Frigerio per portare a termine il lavoro che il Conti le ha assegnato... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 aprile 2023 - Alberto cercherà di nascondere il suo tradimento. Il Palladini tenterà in ogni modo sia di riconquistare Diana e ricucire il loro “rapporto” sia di impedire a Clara di scoprire che cosa è successo alle sue spalle. Purtroppo per lui, però, qualcuno, anzi qualcuna, potrebbe metterlo in seria difficoltà. Intanto, Viola e Rosa sono unite dagli stessi sentimenti per Damiano. Le due potrebbero ritrovarsi a essere rivali? Guido e Michele, invece, si troveranno a passare una serata molto turbolenta, a causa dell'incontro con il marito di Bice... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

