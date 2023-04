Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto tenterà di riconquistare Diana ma anche di tenere all'oscuro Clara del suo tradimento. Intanto Michele e Guido faranno un incontro inaspettato.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 aprile 2023 su Rai3, alle ore 20.50, Alberto cercherà di nascondere il suo tradimento. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Palladini tenterà in ogni modo sia di riconquistare Diana e ricucire il loro “rapporto” sia di impedire a Clara di scoprire cosa è successo alle sue spalle. Purtroppo per lui però, qualcuno anzi qualcuna, potrebbe mettere l'avvocato in difficoltà. Viola e Rosa sono unite dagli stessi sentimenti per Damiano. Le due potrebbero ritrovarsi a essere rivali? Guido e Michele invece si troveranno a passare una serata molto turbolenta, a causa dell'incontro con il marito di Bice.

Alberto tenta di nascondere il tradimento ma... ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 19 aprile 2023

Alberto ha tradito Clara con Diana ma l'architetto, nonostante abbia ceduto al suo fascino, gli ha confessato di non volere nulla di serio e compromettente. Ha quindi deciso di allontanarsi dal Palladini e di non avere più nulla a che fare con lui, se non per questioni strettamente lavorative. L'avvocato non riuscirà a rassegnarsi di aver perso la sua preda e tenterà non solo di riconquistarla ma anche di non far insospettire la sua compagna e di non farle capire che lui l'ha tradita. Purtroppo per lui, qualcuno anzi qualcuna potrebbe avere in mano un'arma con cui distruggerlo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola e Rosa potenziali rivali?

Tra Viola e Damiano sono volate scintille. Un incontro imprevisto potrebbe portare a conseguenze molto gravi, che potrebbero riversarsi – di nuovo – sulla famiglia della Bruni. A soffrire per il Renda, sarà però anche Rosa, che condividerà con Viola gli stessi sentimenti per il poliziotto. Le due donne potrebbero diventare, molto presto, di nuovo rivali?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido e Michele sconvolti da un incontro

Guido e Michele stanno passando sempre più tempo insieme e Mariella è un po' gelosa delle uscite serali del marito. Durante una di queste, il Del Bue e il suo amico faranno un incontro piuttosto inaspettato e che si rivelerà complicato. Si troveranno infatti a passare la serata con il marito di Bice, fin troppo attivo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.