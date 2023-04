Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 aprile 2023 - Marcello – dopo aver ricevuto il suo regalo – deciderà di raggiungere Adelaide a Lione. Peccato che il Barbieri scoprirà che la Contessa non si trovi là, come aveva detto, e stupito da questa bugia, ma soprattutto deciso a scoprire dove davvero sia, chiederà a Ludovica di aiutare a trovarla. Intanto, Francesco informerà Maria che Vito sta per partire e la ragazza, compreso di amarlo, tenterà di fermarlo. Marco, invece, continuerà a sospettare di Tancredi e, dopo una chiacchierata con Gemma, deciderà di mettere il fratello con le spalle al muro. Lo minaccerà di rivelare tutto a Matilde, però lui sarà come rispondere a questo attacco... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 aprile 2023 - Marina, stanca di essere messa da parte e ormai in guerra aperta con Lara, farà una scelta drastica, che avrà un peso enorme su Roberto. Intanto, Alberto continuerà a mettere i bastoni tra le ruote a Silvia e a Nunzio, deciso a prendersi la sua vendetta, mentre Rosa capirà che con Damiano non ci sarà mai un futuro... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

