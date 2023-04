Un Posto al Sole Anticipazioni 14 aprile 2023: Marina prende una drastica decisione. Roberto ko!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina mette Roberto davanti a una scelta difficile mentre Rosa capisce che tra lei e Damiano non c'è futuro.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 14 aprile 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, Marina prenderà una decisione spiazzante. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Giordano, stanca di essere messa da parte e ormai in guerra aperta con Lara, farà una scelta drastica, che avrà un peso enorme su Roberto. Alberto intanto continuerà a mettere i bastoni tra le ruote a Silvia e a Nunzio, deciso a prendersi la sua vendetta mentre Rosa capirà che con Damiano non ci sarà mai un futuro.

Marina mette Roberto davanti a una difficile scelta: Anticipazioni Un Posto al Sole

Per Marina è arrivato il momento di dire basta. Roberto continua a correre in soccorso di Lara ogni volta che la donna dice di averne bisogno. Per la Giordano questa situazione sta diventando pesante. La manager è convinta che la sua rivale stia facendo il gioco sporco e che stia usando Tommaso, per riconquistare un posto nella vita di Ferri. Roberto sembra però non accorgersi e preso dai suoi doveri di padre, rischia di farsi fregare. L'intuito di Marina non sbaglia, visto che Roberto ha già ceduto al fascino di Lara e ha finito per tradire la moglie. Le cose stanno però per cambiare. Le Anticipazioni della puntata di Upas del 14 aprile 2023, ci rivelano che la signora dei Cantieri prenderà una drastica decisione, dopo il piacevole incontro avuto con Arnaud. Costringerà così il suo consorte a fare una scelta, difficile ma necessaria. Come finirà la questione?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto non lascia in pace Silvia

Silvia, Nunzio e Diego sono felici della loro nuova società e sono pronti a rilanciare il Vulcano, con una nuova immagine. Alberto però non sembra volerli lasciare in pace. Il Palladini non riesce ad accettare di essere stata fregato da due “ragazzini” e medita vendetta contro la Graziani e contro il suo locale. L'avvocato si dimostrerà sempre più spietato e sibillino e farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote sia a Silvia che ai suoi nuovi soci. Sino a che punto si spingerà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa capisce di non aver alcun futuro con Damiano

Tra Damiano e Rosa è scoppiata la passione. Dopo aver scoperto che Viola è tornata da Eugenio, il Renda si è lasciato andare con la sua ex moglie ma questo momento di intimità non avrà alcun seguito. Si rivelerà tutto un fuoco di paglia e Rosa comprenderà, con dolore, che quanto accaduto con l'ex marito non avrà alcun futuro. Damiano sarà destinato a riavvicinarsi a Viola oppure anche con lei si tratterà di un capitolo chiuso?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.