Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 aprile 2023 - Marco tenterà di capire cosa nasconde Tancredi. Il giovane non riuscirà a comprendere perché il fratello maggiore sia così turbato dall’incendio della fabbrica di famiglia. Dopo aver parlato con Vittorio, il di Sant'Erasmo junior si convincerà che suo il senior sia coinvolto in prima persona nell’incidente, e che abbia voluto insabbiare tutto. Intanto, Gemma, accortasi che qualcosa sembra turbare l'ex fidanzato, cercherà di aiutarlo. Tra i due ci sarà un riavvicinamento. Salvatore, invece, cercherà di far ragionare Marcello e gli chiederà di essere cauto con Ludovica. Nel frattempo, Vito tenterà un’ultima volta di riconquistare Maria, ma si dovrà rassegnare a partire senza aver ricevuto il suo perdono... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 aprile 2023 - al Vulcano c’è aria di festa. Diego e Nunzio sono i nuovi soci di Silvia e la Graziani è finalmente felice di poter tirare un sospiro di sollievo. Intanto, Alberto, adesso certo di non poter più mettere le mani sul locale e irritato dalle parole di Diana, sfogherà la sua rabbia sulla povera è innocente Clara. Filippo e Guido, invece, ormai al corrente delle ragioni delle liti delle mogli, tenteranno di riportare la pace tra loro. Ma ci riusciranno? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

