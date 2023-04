Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 aprile 2023: Marco sospetta di Tancredi. Suo fratello mente!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 aprile 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Marco tenterà di capire cosa nasconde Tancredi. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il giovane Di Sant’Erasmo non riuscirà a comprendere perché sia così turbato dall’incendio della fabbrica di famiglia. Dopo aver parlato con Vittorio, il giornalista si convincerà che suo fratello sia coinvolto in prima persona nell’incidente e che abbia voluto insabbiare tutto. Gemma, accortasi che qualcosa sembra turbare Marco, cercherà di aiutarlo. Tra i due ci sarà un riavvicinamento. Intanto Salvatore cercherà di far ragionare Marcello e gli chiederà di essere cauto con Ludovica. Vito invece tenterà un’ultima volta di riconquistare Maria ma si dovrà rassegnare a partire senza aver ricevuto il suo perdono.

Marco sospetta di Tancredi: le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Marco è sconvolto. Non solo ha scoperto che Tancredi è malato ma si è accorto che nasconde dei segreti ben più gravi di quelli che sino a ora abbiamo e ha sospettato. L’intuito ha portato il giornalista a domandarsi perché suo fratello diventi così inquieto quando si parla dell’incendio della fabbrica di famiglia e di quello che successe quella terribile notte. I suoi dubbi diventeranno dei pesanti sospetti dopo una conversazione con Vittorio. Il Conti, messo al corrente di quanto accaduto da Matilde, metterà la pulce nell’orecchio a Marco che comincerà a pensare che Tancredi sia coinvolto in prima persona nell’incidente e abbia insabbiato, per anni, le cose. Questi pensieri lo porteranno a essere ancora più buio e torvo, tanto da preoccupare Gemma, che si riavvicinerà a lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore mette in guardia Marcello

Marcello e Ludovica sono pericolosamente vicini. La partenza di Adelaide e la sua decisione di non coinvolgere il Barbieri, hanno deluso il ragazzo. Il barista non ha preso per nulla bene che la Contessa non lo abbia nemmeno avvisato e, con questo stato d’animo, sta rischiando di riavvicinarsi alla Brancia. Tra i due, complici alcuni problemi al Circolo, ci sono stati dei momenti di grande affiatamento, in cui entrambi hanno ricordato i bei tempi passati. Salvatore, preoccupato per l’amico, cercherà di farlo ragionare e lo inviterà alla cautela. Già una volta ha sofferto per Ludovica e non deve permettere più che accada.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito pronto a partire. Con Maria non c’è più speranza

Vito le ha provate tutte per farsi perdonare da Maria e per riuscire a spiegarle che gli errori commessi, sono stati fatti solo per amore. La Puglisi è però fin troppo delusa dall’aver scoperto che il Lamantia le ha mentito e che le ha tenuto nascosto, per così tanto tempo, la sua vera identità. Nonostante l’aiuto di Alfredo, Vito non riuscirà a farsi dare un’altra chance dalla sarta e deciderà di partire per l’Australia, con il cuore spezzato e con un amore finito.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.