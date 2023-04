Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 aprile 2023 - Vito tenterà ancora una volta di farsi perdonare da Maria. La Puglisi non intenderà però concedergli il suo perdono e Alfredo, preoccupato per il suo amico, si offrirà di aiutarlo. In questa missione coinvolgerà anche Irene. Intanto, Ludovica si troverà in difficoltà con la gestione di alcuni affari del Circolo. Marcello cercherà di supportarlae tra i due ci sarà nuovamente un riavvicinamento, molto pericoloso. Tancredi, invece, avrà un malore e Marco sarà costretto a portarlo all’ospedale. Il giornalista cercherà di spingere il fratello a dire tutto a Matilde, ma lui si ostinerà a mantenere questo segreto. Nel frattempo, la Frigerio ricorderà con orrore l’incendio alla fabbrica di famiglia e si confiderà con Vittorio... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 aprile 2023 - Viola sarà pronta a tornare a casa da Eugenio, ma proprio dopo aver preso questa decisione, il ricordo di Damiano tornerà a tormentarla. Ornella sarà molto preoccupata per l'atteggiamento della figlia e cercherà di consigliarla al meglio. Intanto, Alberto cercherà di recuperare il rapporto con Diana, però la donna non ne vorrà proprio sapere. Il Palladini tenterà il tutto e per tutto, ma, purtroppo per lui, i problemi sono solo all'inizio. Qualcuno infatti si renderà conto dello strano comportamento dell'avvocato e capito che sta nascondendo qualcosa, vorrà smascherarlo. Silvia, invece, non sospetterà minimamente che Nunzio e Diego siano stati aiutati da Michele. Il Saviani ha deciso di intervenire nel progetto ma senza che la sua ex moglie ne sappia nulla e Rossella gliene sarà molto grata. Nel frattempo, Tra Mariella e Serena si scatenerà una nuova lite, e stavolta Guido e Filippo potrebbero scoprirne il perché... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

