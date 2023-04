Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola sarà pronta a trasferirsi da Eugenio ma ripenserà a Damiano. Intanto il tradimento di Alberto verrà scoperto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Viola sarà pronta a tornare a casa da Eugenio. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che la Bruni farà le valigie e sarà pronta a trasferirsi dal marito. Ma proprio dopo aver preso questa decisione, il ricordo di Damiano tornerà a tormentarla. Ornella sarà molto preoccupata per l'atteggiamento della figlia e cercherà di consigliarla al meglio. Intanto Alberto cercherà di recuperare il rapporto con Diana ma la donna non ne vorrà proprio sapere. Il Palladini tenterà il tutto e per tutto ma purtroppo per lui, i problemi sono solo all'inizio. Qualcuno infatti si renderà conto dello strano comportamento dell'avvocato e capito che sta nascondendo qualcosa, vorrà smascherarlo. Silvia invece non sospetterà minimamente che Nunzio e Diego siano stati aiutati da Michele. Il Saviani ha deciso di intervenire nel progetto ma senza che la sua ex moglie ne sappia nulla e Rossella gliene sarà molto grata. Tra Mariella e Serena si scatenerà una nuova lite e stavolta Guido e Filippo potrebbero scoprirne il perché.

Viola ripensa a Damiano: Un Posto al Sole Anticipazioni

Viola ha scelto Eugenio. Dopo mesi di incertezze e di lotte, la Bruni ha capito di amare ancora suo marito e di non voler scrivere la parola fine sul suo matrimonio. Ha così deciso di dare un'altra chance al loro rapporto e nella puntata di Un Posto al Sole dell'11 aprile 2023, la vedremo fare i bagagli per trasferirsi dal marito. Ma proprio quando tutte le cose sembravano aver preso una bella piega, Viola tornerà a pensare a Damiano. L'insegnante potrebbe avere un ripensamento e di questo si accorgerà Ornella, che tenterà di consigliare al meglio sua figlia, per impedirle di fare qualche sciocchezza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Qualcuno spia Alberto ed è pronto a smascherarlo

Alberto ha tradito Clara con Diana ma dopo Pasquetta, l'architetto non sembra voler avere più nulla a che fare con lui. Il Palladini cercherà di recuperare terreno e impegnato in questa missione, non si accorgerà che qualcuno, resosi conto del suo strano comportamento, sarà pronto a smascherarlo. Chi sarà questo misterioso individuo? Andrà immediatamente a informare la Curcio o gli metterà i bastoni tra le ruote in altro modo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: È di nuovo guerra tra Mariella e Serena

Mentre Silvia continuerà a ignorare che dietro la società di Nunzio e Diego si cela lo zampino di Michele e che lui e Rossella- grata al padre – hanno deciso di non dirle nulla, tra Mariella e Serena scoppierà di nuovo una lite. Stavolta però, Guido e Filippo potrebbero scoprire le vere ragioni che hanno portato le due donne a darsi battaglia e potrebbero quindi intervenire. Sarà così?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.