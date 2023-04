Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 aprile 2023 - Tancredi mettere all'angolo Marco. Il marito di Matilde, insospettito dallo strano ritorno del fratello a Milano, riuscirà a farlo capitolare e a fargli confessare che la sua storia d'amore con Stefania è arrivata al capolinea. Il giornalista rivelerà che tra lui e la Colombo c'è stato un addio definitivo. Intanto, Clara scoprirà che Francesco si è innamorato di Maria e deciderà di raccontare al ragazzo di essersi anche lei invaghita di un giovane già impegnato. Alfredo, invece, si sentirà pronto per fare il grande passo con Irene e le chiederà di sposarlo. La Cipriani però cercherà di prendere tempo. Nel mentre, Adelaide dirà a Marcello di essere molto preoccupata per una sua amica in fin di vita e di non sapere se sia il caso o meno di intraprendere un viaggio per raggiungerla all'estero, dove risiede... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 aprile 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 aprile 2023 - Silvia sarà pronta ad accettare la proposta di Alberto, ed infatti informerà i suoi collaboratori di aver deciso di cedere il 50% del Vulcano all'avvocato. Le sorti del locale e della Graziani senior potrebbero però cambiare rapidamente. Rossella scoprirà con orrore che dietro alle critiche sul web, si cela lo zampino del Palladini. Intanto, Roberto, dopo aver ceduto al fascino di Lara, sarà travolto dai sensi di colpa e tenterà di riavvicinarsi a Marina, ignara che le cose tra suo marito e la bionda siano degenerate. La Martinelli, infastidita da questo risvolto, potrebbe combinarne una delle sue... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 aprile 2023.