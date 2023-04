Un Posto al Sole Anticipazioni 4 aprile 2023: Rossella sconvolta da un'agghiacciante verità su Silvia e Alberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella scoprirà la verità sulle critiche al Vulcano, spuntate sul web. Intanto Silvia sarà pronta a cedere la metà delle quote del locale ad Alberto.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Silvia sarà pronta ad accettare la proposta di Alberto e informerà i suoi collaboratori, di aver deciso di cedere il 50% del Vulcano al Palladini. Le sorti del locale e della Graziani potrebbero però cambiare rapidamente. Rossella infatti scoprirà con orrore che dietro alle critiche sul web, si cela lo zampino di Alberto. Intanto Roberto, dopo aver ceduto al fascino di Lara, sarà travolto dai sensi di colpa e tenterà di riavvicinarsi a Marina, ignara che le cose tra suo marito e la Martinelli siano degenerate. Lara, infastidita da questo risvolto, potrebbe combinarne una delle sue.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia decide di vendere le quote ad Alberto

Silvia cambierà idea. Dopo aver detto No ad Alberto, la Graziani sarà costretta a fare marcia indietro e a cedere alla proposta del Palladini. Sembra l'unica soluzione possibile per non dichiarare bancarotta e chiudere per sempre il locale. Silvia dovrà informare i suoi collaboratori della scelta appena fatta e Nunzio, Samuel e Diego non saranno per nulla contenti di avere Alberto come loro capo. I tre ragazzi avranno infatti paura che, appena messe le mani sul ristorante, l'avvocato decida di farli fuori, senza alcuna pietà. Ma forse qualcosa o meglio qualcuno, potrebbe trovare un'alternativa.

Rossella scopre che Alberto sta sabotando il Vulcano: Anticipazioni Un Posto al Sole

Silvia sarà rassegnata a perdere il 50% del suo locale. Distrutta dai debiti e impossibilitata a far fronte alle ingenti perdite economiche, causate della mancanza di clienti, la Graziani dovrà dire di sì alla proposta di Alberto. Rossella però potrebbe aiutarla. La ragazza scoprirà, con orrore, che dietro alle critiche sul web si cela lo zampino del Palladini. È lui che, con profili falsi, ha pubblicato sul web recensioni negative sul Vulcano, allontanando la clientela dal ristorante. La dottoressa informerà immediatamente Nunzio, Samuel e Diego, che si metteranno subito all'opera per fermare Silvia e impedirle di firmare i documenti, che sanciranno la cessione della metà delle sue quote.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto in preda ai sensi di colpa dopo il tradimento con Lara

L'assenza di Marina e il clima teso tra lei e Roberto, hanno spinto Ferri ad avvicinarsi a Lara. Il manager si è lasciato coinvolgere un po' troppo dalla Martinelli, finendo per tradire la moglie. Preso dai sensi di colpa, Roberto cercherà di rimediare e di ricostruire lo strappo che si è creato nel suo matrimonio e che Marina ignora sia così ampio. Lara però, infastidita dall'ennesimo voltafaccia del suo amante, potrebbe spifferare tutto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 aprile 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.