Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 aprile 2023 - Roberto decide di raccontare a Vittorio della sua proposta di matrimonio a Gemma. Il Landi confessa al suo amico tutti i dettagli che si celano dietro alla sua scelta e si appresta a fare il suo debutto al Circolo, con la sua fidanzata. I due però saranno sorpresi dall'arrivo inaspettato di Marco, che movimenterà la loro serata. Intanto Vittorio deve trovare un valido sostituto della ditta Palmieri, per confezionare gli abiti mentre Tancredi non crede a una parola del racconto di Marco. Il Di Sant'Erasmo è certo che suo fratello non gli stia dicendo la verità su lui e Stefania e sui motivi che lo hanno spinto a tornare a Milano. Vito invece cerca di riconquistare la fiducia di Maria ma la Puglisi, delusa, non ha intenzione di perdonarlo. Per fortuna può contare su Francesco, sempre più presente. Adelaide, nel mentre, riceve una notizia tanto misteriosa quanto dura da digerire. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 aprile 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 aprile 2023 - Samuel si troverà in grande difficoltà. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che, dopo la serata passata con Micaela e Manuela e dopo aver dovuto far fronte alle insistente della bella Cirillo, l'aiuto chef si renderà sempre più conto di provare una certa attrazione nei confronti della sorella di Serena. Il Piccirillo confesserà a Nunzio di sentirsi in bilico tra la sua fidanzata Speranza, fin troppo tranquilla e la spumeggiante e folle Micaela. Quale delle due ragazze sarà la donna giusta per lui? Intanto Marina, a Londra per ricaricarsi, farà un piacevole incontro con una sua vecchia conoscenza mentre Roberto, rimasto a Napoli, si occuperà con Lara del piccolo Tommaso. I due si avvicineranno moltissimo. Angela riceverà invece una nuova proposta di lavoro, che la costringerà a lasciare la città per qualche mese. La Poggi non farà menzione dell'argomento a Franco, fin troppo preso da alcuni problemi al garage. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 aprile 2023.