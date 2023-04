Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 aprile 2023: Roberto e Gemma sconvolti. Sarà tutto da rifare?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Gemma e Roberto faranno il loro debutto al Circolo come fidanzati ma il ritorno di Marco lascerà entrambi sconvolti. Intanto Adelaide riceverà una brutta notizia.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 aprile 2023, in onda su Rai1 alle ore 16.05, Roberto decide di raccontare a Vittorio della sua proposta di matrimonio a Gemma. Il Landi confessa al suo amico tutti i dettagli che si celano dietro alla sua scelta e si appresta a fare il suo debutto al Circolo, con la sua fidanzata. I due però saranno sorpresi dall'arrivo inaspettato di Marco, che movimenterà la loro serata. Intanto Vittorio deve trovare un valido sostituto della ditta Palmieri, per confezionare gli abiti mentre Tancredi non crede a una parola del racconto di Marco. Il Di Sant'Erasmo è certo che suo fratello non gli stia dicendo la verità su lui e Stefania e sui motivi che lo hanno spinto a tornare a Milano. Vito invece cerca di riconquistare la fiducia di Maria ma la Puglisi, delusa, non ha intenzione di perdonarlo. Per fortuna può contare su Francesco, sempre più presente. Adelaide, nel mentre, riceve una notizia tanto misteriosa quanto dura da digerire.

Gemma e Roberto sconvolti dal ritorno di Marco: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Dignroe del 3 aprile 2023

Gemma ha deciso di sposare Roberto, ormai disillusa che il suo rapporto con Marco possa migliorare e tornare quello di un tempo. Il Landi è pronto ad assumersi le responsabilità di padre e nella puntata del 3 aprile 2023, dopo aver raccontato tutto a Vittorio, inviterà la Zanatta al Circolo, per celebrare il suo debutto in società e per rivelare a tutti del loro fidanzamento. Ma proprio quando i due staranno per fare il lieto annuncio, ecco arrivare Marco, appena tornato a Milano. Sia per Gemma che per Roberto sarà una novità spiazzante. Anche Tancredi rimarrà di stucco nel rivedere suo fratello in città. Il Di Sant'Erasmo si interrogherà a lungo sul vero motivo che ha riportato il suo fratellino a casa e non crederà nemmeno per un attimo alle motivazioni che il giovane giornalista gli darà, appena varcata la soglia di Villa Guarnieri. Marco sta mentendo e Tancredi scoprirà cosa sta nascondendo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio pronto a tutto per salvare il suo Paradiso

I piani di Umberto e Tancredi hanno messo Vittorio in grande difficoltà. Il Conti ha scoperto che i suoi due nemici, oltre a portargli via Flora, hanno preso accordi con la ditta Palmieri. Il Conti deve trovare una valida alternativa e risolvere quindi il problema su chi possa confezionare i suoi abiti. Si metterà quindi alla ricerca di un sostituto, che possa aiutarlo e non lo costringa a vedere in pericolo il suo Paradiso. Vi anticipiamo che Ezio si farà avanti. La sua ditta potrebbe fare al caso del direttore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito cerca il perdono di Maria

Maria ha scoperto la verità su Vito e per la Puglisi è stato un durissimo colpo. La ragazza non avrà alcuna intenzione di perdonarlo e troverà in Francesco un valido aiuto e una spalla su cui piangere. Per la bella sarta, si tratta di un vero e proprio tradimento, che non potrà mai dimenticare. Nonostante il Lamantia tenti in tutti i modi di riconquistare terreno, per lui ci saranno solo porte chiuse in faccia. La sua relazione con la bella siciliana è ormai irrimediabilmente compromessa. Intanto Adelaide riceverà una misteriosa notizia, che la getterà nello sconforto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.