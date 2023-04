Un Posto al Sole Anticipazioni 3 aprile 2023: Samuel in bilico. Speranza o Micaela, chi è la donna giusta per lui?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Samuel, sempre più attratto dalla briosa Micaela, dovrà fare una scelta. Intanto Marina incontrerà una sua vecchia conoscenza e ne sarà molto felice.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 3 aprile 2023 alle ore 20.50, Samuel si troverà in grande difficoltà. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che, dopo la serata passata con Micaela e Manuela e dopo aver dovuto far fronte alle insistente della bella Cirillo, l'aiuto chef si renderà sempre più conto di provare una certa attrazione nei confronti della sorella di Serena. Il Piccirillo confesserà a Nunzio di sentirsi in bilico tra la sua fidanzata Speranza, fin troppo tranquilla e la spumeggiante e folle Micaela. Quale delle due ragazze sarà la donna giusta per lui? Intanto Marina, a Londra per ricaricarsi, farà un piacevole incontro con una sua vecchia conoscenza mentre Roberto, rimasto a Napoli, si occuperà con Lara del piccolo Tommaso. I due si avvicineranno moltissimo. Angela riceverà invece una nuova proposta di lavoro, che la costringerà a lasciare la città per qualche mese. La Poggi non farà menzione dell'argomento a Franco, fin troppo preso da alcuni problemi al garage.

Samuel in bilico tra Speranza e Micaela: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 aprile 2023

Samuel ha fatto una sconvolgete rivelazione a Nunzio. Il ragazzo ha confessato all'amico di essere molto attratto dalla spumeggiante Micaela ma di essere deciso a rimanere fedele a Speranza. Per il Piccirillo si prevedono però dei momenti di grande affanno. L'aiuto chef si renderà sempre più conto che la vita con la sua fidanzata è sì serena e felice ma decisamente noiosa. Desideroso di un po' più di brio, il giovane si lascerà sempre più ammaliare dalla Cirillo, capace di fargli vivere momenti di grande divertimento. La situazione però rischia di sfuggirgli di mano e chiederà di nuovo aiuto al Cammarota, per decidere che strategia usare ma soprattutto che scelte fare. Speranza o Micaela, chi è la donna che fa per lui e che lo renderà felice? Servirà un'immediata scelta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina felice per un inaspettato incontro

Nella puntata di Un Posto al Sole del 3 aprile 2023, Marina sarà a Londra. La Giordano ha deciso di staccare la spina e di concedersi qualche giorno da sua figlia, per schiarirsi le idee e soprattutto liberarsi dalla vista di Lara. La donna farà un piacevole e inaspettato incontro con una sua vecchia conoscenza e questo le farà tornare il sorriso. Nelle Trame di Un Posto al Sole nulla è mai lasciato al caso e questo faccia a faccia improvviso potrebbe essere molto importante nelle prossime puntate della Soap e forse dare a Marina una grande opportunità per liberarsi di Lara. Intanto la Martinelli avrà libero accesso a Roberto. Ferri infatti ha deciso di rimanere a Napoli con lei e Tommaso e tra i due ci sarà un grande avvicinamento.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela nasconde a Franco una grande novità per il suo futuro

Nella puntata di Upas del 3 aprile 2023, Angela riceverà un'importante proposta di lavoro. Il nuovo impiego la porterebbe però, di nuovo lontano da casa per qualche mese. Memore di quanto successo in passato, la Poggi ci penserà due volte nel dirlo a Franco, soprattutto ora che il Boschi sta passando un brutto momento. Alcuni problemi al garage rischiano di metterlo con le spalle al muro e davanti a una difficile decisione.

