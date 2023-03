Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 marzo 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 marzo 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 marzo 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 marzo 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 marzo 2023 - Roberto farà una proposta di matrimonio a Gemma. Il Landi penserà che questa sia la vera e unica soluzione per risolvere i suoi problemi e, nello stesso tempo, quelli della Zanatta. Gemma accetterà di diventare sua moglie, riuscendo a non dare in adozione suo figlio? Intanto, Maria, felice di avere al suo fianco Flora, chiederà a Matilde di presenziare alla sfilata della nuova collezione. Umberto, al corrente di tutto, farà in modo di distruggere la felicità della Puglisi e creare ulteriore fastidio a Vittorio. Gloria, invece, rivelerà a tutti di aver deciso di lasciare Milano e di voler volare negli Stati Uniti. Nel frattempo, Francesco, come Irene qualche giorno prima, vedrà Vito in compagnia della donna misteriosa. Sarà sempre più chiaro che il Lamantia stia nascondendo qualcosa... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 marzo 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 marzo 2023 - Viola sarà travolta da una notizia completamente inaspettata o meglio da una decisione. Eugenio farà recapitare alla moglie una proposta di separazione. Intanto, Manuela si lascerà convincere da Micaela e da Samuel a bere qualcosa con loro la sera prima del suo esame. La ragazza si farà promettere che non si farà tardi ma purtroppo per lei, le cose non andranno come sperato. Sarà Serena a dover risolvere le cose... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

