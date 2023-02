Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 febbraio 2023 - Flora è pronta a rivelare a Vittorio i piani di Umberto. Per la stilista, scoprire che il fidanzato le ha tenuto nascosto il suo grande segreto sui progetti per Palazzo Andreani, è qualcosa di imperdonabile e potrebbe volersi vendicare, avvertendo il Conti. Ma lo farà davvero? Intanto, Maria ringrazierà Francesco per il suo aiuto all'atelier e gli farà un regalo, accompagnandolo con parole di incoraggiamento a non abbandonare i suoi sogni. Marcello si farà aiutare da Mattia Costa, un vecchio amico, per cercare un fiore molto particolare che Vito vuole donare alla Puglisi per San Valentino. E proprio in occasione di questa festa, al Paradiso c'è grande fermento per il nuovo gioco dedicato ai cuori solitari a cui tutte le Veneri, oltre che i clienti, vorranno partecipare. Matilde, invece, sarà la grande assente di questa serata. Lei e Tancredi saranno in viaggio a Saint Moritz, mentre Gemma si lascerà andare con Carlos... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 17 febbraio 2023

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 febbraio 2023 - Manuela, Rossella e Silvia vivranno un San Valentino piuttosto complicato. Manuela soffrirà moltissimo per la scelta di Niko di tenerla lontana e di voltare pagina senza di lei. A peggiorare le cose ci si metterà sua sorella Micaela, che non perderà occasione di creare ulteriore caos. Intanto, tra Riccardo e Rossella la situazione si farà sempre più complessa anche sul lavoro. Il Crovi però, in un momento di serenità, cercherà di far capire alla fidanzata di tenere a lei e alla loro storia. Silvia, invece, dovrà destreggiarsi con i problemi a Il Vulcano, i sentimenti che ancora prova per Michele e il senso di colpa nei confronti di Giancarlo. L'unica che sembrerà riuscire a godersi la festa degli innamorati sarà Serena, che riceverà una sorpresa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 febbraio 2023.