Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 14 al 17 febbraio 2023: Gloria sconvolta da un fantasma del suo passato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 14 al 17 febbraio 2023. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 14 al 17 febbraio 2023 alle ore 16.05 su Rai1. La Soap non andrà in onda lunedì 13 febbraio 2023. L'episodio è anticipato e recuperato sabato 11 febbraio 2023.

Puntata in onda Lunedì 13 febbraio 2023: la Soap non va in onda

Puntata in onda Martedì 14 febbraio 2023

Flora è furiosa con Umberto e il Guarnieri teme che la sua compagna spifferi i suoi piani a Vittorio. La stilista ha infatti intenzione di parlare, al più presto con il Conti ma lo farà veramente? Intanto al Paradiso si respira la dolce aria di San Valentino. I clienti ma anche le Veneri partecipano al gioco organizzato dal direttore e dedicato ai cuori solitari. Grande assente è Matilde, in viaggio con Tancredi per Saint Moritz. Maria ringrazia Francesco per il suo aiuto in Atelier. La sarta fa felice il ragazzo con un regalo pensato apposta per lui e lo sprona a non abbandonare i suoi sogni. Marcello chiede aiuto a Mattia Costa, un suo vecchio amico, per trovare un fiore che Vito vuole donare alla Puglisi per la festa degli innamorati mentre Gemma decide di lasciarsi andare con Carlos, con cui scocca qualcosa.

Puntata in onda Mercoledì 15 febbraio 2023

Flora non racconterà nulla a Vittorio e Umberto può finalmente tranquillizzarsi. In cambio però la Ravasi vuole qualcosa e non sarà facile per il Commendatore dirle di no, almeno non stavolta. Intanto la serata passata da Gemma con Carlos, ha incuriosito Veronica, che chiede alla figlia come sia andata. Maria è felicissima per il regalo di Vito e lo sfoggia con orgoglio e Marcello assiste mentre Elvira descrive il suo uomo ideale. Capendo che il suo amico potrebbe essere la persona giusta, il Barbieri spinge Salvatore a partecipare all'iniziativa Cuori Solitari. Ezio riceve una brutta sorpresa da parte di una sua vecchia conoscenza. Questa si rivela essere Chiara Albani, la donna che Gloria salvò durante il travaglio e colei che, insieme al marito, costrinse la Moreau a nascondersi e a fingere la sua morte. Chiara vorrebbe vedere Gloria ma il Colombo non sa se recapitare il messaggio alla moglie. Poi, spinto da Vittorio, decide di raccontarle tutto.

Puntata in onda Giovedì 16 febbraio 2023

Quanto chiesto da Flora ha messo Umberto in una situazione difficile. Se la Ravasi vuole sposarsi subito, il Guarnieri non è poi così entusiasta e vorrebbe ancora rimandare. Ezio intanto rivela a Veronica del suo incontro con Chiara Albani e le racconta che la donna, è la persona che anni prima aveva rovinato la sua vita e quella di Gloria, denunciando la Moreau. Il rapporto tra Maria e Francesco cresce e migliora di giorno in giorno e Vito comincia a esserne geloso mentre il gioco e concorso a premi del Paradiso sta spopolando. Gloria invece decide di incontrare la Albani e scopre una verità che non avrebbe mai immaginato e una realtà che avrebbe potuto essere ma che non si è potuta realizzare.

Puntata in onda Venerdì 17 febbraio 2023

Marcello è certo che il suo periodo di prova stia andando a gonfie vele ma Umberto e Ferdinando sono pronti a rendergli la vita molto difficile. Intanto al Paradiso vengono scelti i fortunati vincitori, che parteciperanno a un cena al buio, organizzata dal Paradiso. Per i prescelti, le cose non andranno come sperato. Ezio e Gloria si apprestano a partire. Durante il viaggio di lavoro, la Moreau confessa all'ex di aver scoperto una verità sconcertante su Chiara. Tra loro, dopo quanto appreso, succede qualcosa di totalmente inaspettato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.