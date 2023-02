Un Posto al Sole Anticipazioni 14 febbraio 2023: San Valentino complicato per Manuela, Silvia e Rossella. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 14 febbraio 2023, Silvia, Rossella e Manuela vivranno un San Valentino piuttosto complicato. Le Trame dell'episodio della Soap in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Manuela soffrirà moltissimo per la scelta di Niko di tenerla lontana e di voltare pagina senza di lei. A peggiorare le cose ci si metterà sua sorella Micaela, che non perderà occasione di creare ulteriore caos. Intanto tra Riccardo e Rossella la situazione si farà sempre più complessa anche sul lavoro. Il Crovi però, in un momento di serenità, cercherà di far capire alla fidanzata di tenere a lei e alla loro storia. Silvia dovrà invece destreggiarsi con i problemi a Il Vulcano, i sentimenti che ancora prova per Michele e il senso di colpa nei confronti di Giancarlo. L'unica che sembrerà riuscire a godersi la festa degli innamorati sarà Serena, che riceverà una sorpresa.

Manuela distrutta dall'atteggiamento di Niko: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 14 febbraio 2023

Niko, distrutto dai sensi di colpa, ha allontanato Manuela. Dopo aver scambiato un bacio con la bella Cirillo, il buon Poggi ha deciso che questa non è la giusta strada da percorrere, non con ancora Susanna in testa. L'avvocato ha quindi scelto di voltare pagina senza nessuna persona accanto se non la sua famiglia e suo figlio. Manuela non ha ovviamente accolto bene questa decisione e soffre moltissimo. Il problema diventerà sempre più ingestibile anche a causa di Micaela, la sua gemella che proprio non intende lasciarla stare in pace e coglie ogni occasione per creare del caos. E farà molto di più nel corso delle puntate di questa settimana...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Riccardo in crisi. Il Crovi prova a recuperare

Rossella è messa a dura prova dalle cose che le stanno succedendo intorno e dal comportamento sempre più irascibile e ingestibile di Riccardo. Il medico si sta facendo terra bruciata intorno e dopo lo scontro con Ornella, la situazione è bollente anche sul lavoro. Ross non ne può più ed è persino arrivata ad ammettere che il suo compagno abbia un caratteraccio. Riccardo, vedendo la sua compagna non più propensa a passare sopra alle sue bizze, comincerà a preoccuparsi e in un momento di calma cercherà di farle capire di tenere tanto a lei e alla loro storia. Tenterà persino di appianare le tensioni con la Bruni. Convincerà Rossella a guardarlo ancora con occhi indulgenti?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia in crisi! Michele o Giancarlo?

Silvia ha ricevuto una notizia terribile e sta vivendo un momento di profondo dolore. Accanto a lei c'è però Michele. La vicinanza dell'ex marito inizierà a preoccupare la Graziani, che si renderà sempre più conto di provare ancora dei forti sentimenti per lui. Dovrà però prendere una decisione visto che è impossibile continuare così. Si dovrà infatti destreggiare tra i problemi a Il Vulcano, Michele e i sensi di colpa nei confronti di Giancarlo. Cosa farà? L'unica che riuscirà a godersi San Valentino sarà Serena. La Cirillo riceverà una bella e romantica sorpresa.

