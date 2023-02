Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 febbraio 2023: Flora minaccia di rovinare Umberto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Flora vorrà rivelare a Vittorio tutti i piani di Umberto su Palazzo Andreani mentre Gemma si lascerà andare con Carlos.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 14 febbraio 2023, Umberto sarà costretto a guardarsi le spalle da Flora. Nell'episodio della Soap in onda alle ore 16.05 su Rai1, vedremo la Ravasi pronta a rivelare a Vittorio i piani del suo fidanzato. Per la stilista, scoprire che il Guarnieri le ha tenuto nascosto il suo grande segreto sui progetti per Palazzo Andreani, è qualcosa di imperdonabile e potrebbe volersi vendicare, avvertendo il Conti. Ma lo farà davvero? Intanto Maria ringrazierà Francesco per il suo aiuto all'atelier e gli farà un regalo, accompagnandolo con parole di incoraggiamento a non abbandonare i suoi sogni. Marcello si farà aiutare da Mattia Costa, un vecchio amico, per cercare un fiore molto particolare che Vito vuole donare alla Puglisi per San Valentino. E proprio in occasione di questa festa, al Paradiso c'è grande fermento per il nuovo gioco dedicato ai cuori solitari a cui tutte le Veneri, oltre che i clienti, vorranno partecipare. Matilde sarà la grande assente di questa serata. Lei e Tancredi saranno in viaggio a Saint Moritz mentre Gemma si lascerà andare con Carlos.

Flora minaccia di rovinare Umberto ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 febbraio 2023

Flora ha indagato a fondo e ha scoperto che Umberto ha precisi piani per Palazzo Andreani e che le ha volutamente tenuto nascosto tutto. La Ravasi non ha gradito di essere stata messa in disparte e non a conoscenza delle novità che il Guarnieri intende portare avanti con il palazzo, ha deciso di prendersi la sua vendetta. Minaccerà il suo fidanzato di rivelare tutto a Vittorio. Umberto dovrà correre immediatamente ai ripari, dopo aver informato Tancredi di quanto appena accaduto. Ma Flora rovinerà davvero la vita all'uomo che ama o i due troveranno un accordo per impedire che ciò accada?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria sprona Francesco a non lasciare il taglio e cucito

Maria e Flora hanno potuto contare sull'aiuto di Francesco per risolvere lo sgradito problema degli abiti arrivati difettati. La Puglisi sarà molto fiera del lavoro svolto dal suo amico e non potrà esimersi dal ringraziarlo, facendogli un regalo ben pensato. La sarta non si limiterà a questo e vedendo la felicità del Rizzo davanti al suo regalo, lo spronerà a non abbandonare i suoi sogni e a combattere per essi. Intanto Marcello potrà contare sull'intervento di un suo vecchio amico, compagno di sventure in carcere, che riuscirà a trovare un fiore particolare che Vito sta cercando per Maria. Il Lamantia vuole fare una sorpresa alla ragazza e ci riuscirà sicuramente con questo particolare fiorellino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il concorso per Cuori Solitari conquista il Paradiso

Vittorio ha avuto una delle sue brillanti idee. Questa volta, per San Valentino, ha voluto dedicarsi ai cuori solitari, a chi insomma non ha ancora trovato l'amore ma spera di incontrarlo presto. Per questo ha escogitato un gioco che dovrebbe unire le anime gemelle e farle incontrare in una cena al buio, messa in palio. Per le Veneri la situazione si fa subito interessante e tutte sono pronte a partecipare all'iniziativa. Grande assente sarà invece Matilde che, dopo aver ricucito il rapporto con Tancredi, si concederà un viaggio con lui a Saint Moritz. Gemma intanto deciderà di lasciarsi andare con Carlos.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.