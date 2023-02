Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 febbraio 2023 - Ezio farà un inaspettato e sgradito incontro. Si presenterà da lui Chiara Albani, la gestante salvata da Gloria durante il travaglio e che poi denunciò la Moreau. La donna chiederà al Colombo di poter parlare con sua moglie ma lui, inizialmente, non vorrà informare la capo-commessa. Poi, convinto da Vittorio, deciderà di raccontarle tutto. Intanto, Maria, felice per il regalo di Vito, non resisterà dal mostrarlo con orgoglio a tutti, mentre Marcello assisterà alla descrizione del suo uomo ideale, fatta da Elvira. Il Barbieri convincerà quindi Salvatore a partecipare al gioco per cuori solitari. Veronica, invece, indagherà sulla serata passata da Gemma in compagnia di Carlos. La Zanatta vorrà sapere tutti i dettagli dalla figlia. Flora prometterà a Umberto di mantenere il suo segreto, ma in cambio vorrà qualcosa e sarà una richiesta impegnativa per il Commendatore... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 febbraio 2023 - Micaela cercherà di organizzare un piano per separare la sorella da Niko e per farle dimenticare immediatamente e per forza il Poggi. Silvia, invece, dovrà decidere che cosa fare con Michele; la Graziani, dopo aver capito di provare ancora dei sentimenti per l'ex marito, farà in modo di tenersi lontana da lui, scacciandolo. Intanto, per Raffaele e Viola arriverà il momento di presentarsi in tribunale per testimoniare. Purtroppo le cose non andranno per nulla bene e il processo a Valsano prenderà una strana direzione. Nel frattempo, Riccardo cercherà di riconquistare Rossella... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

