Un Posto al Sole Anticipazioni 15 febbraio 2023: Micaela sabota Manuela mentre Silvia dice addio a Michele

Le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 febbraio 2023.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 15 febbraio 2023, Micaela metterà in grande difficoltà Manuela mentre per Silvia sarà il momento di prendere una decisione definitiva. Le Trame dell'episodio della Soap in onda alle ore 20.50 su Rai3, Micaela cercherà di organizzare un piano per separare la sorella da Niko e per farle dimenticare immediatamente e per forza il Poggi. Silvia invece dovrà decidere cosa fare con Michele; la Graziani, dopo aver capito di provare ancora dei sentimenti per l'ex marito, farà in modo di tenersi lontana da lui, scacciandolo. Intanto per Raffaele e Viola arriverà il momento di presentarsi in tribunale per testimoniare. Purtroppo le cose non andranno per nulla bene e il processo a Valsano prenderà una strana direzione. Riccardo invece cercherà di riconquistare Rossella.

Micaela organizza un piano per allontanare Niko: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 15 febbraio 2023

Niko ha allontanato Manuela preso dai sensi di colpa e convinto che una nuova storia d'amore non sia la cosa giusta per lui, in questo momento. Questa decisione ha ferito la Cirillo, che credeva di essere riuscita a fare breccia nel suo cuore e ha indispettito Micaela. La gemella dal ciuffo bianco vorrebbe che sua sorella smettesse di pensare al Poggi e si allontanasse immediatamente. Per questo organizzerà un piano per costringere Manuela a spazzare via dalla sua testa il padre di Jimmy e voltare pagina, immediatamente. Cosa avrà in mente?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia allontana Michele

Silvia è messa a dura prova. Dopo aver ricevuto una brutta notizia e dopo aver capito che la situazione con Michele sta degenerando – la Graziani si sta accorgendo ogni giorno di più di provare dei forti sentimenti per l'ex – dovrà prendere una decisione definitiva. Silvia sceglierà di allontanare Michele e di farlo subito, prima che la sua relazione con Giancarlo ne risenta. Ma questa scelta la renderà davvero felice e o comprenderà di aver fatto uno sbaglio? Intanto Riccardo cercherà di riconquistare la fiducia di Rossella, arrivando addirittura ad appianare le tensioni con Ornella.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele e Viola al banco dei testimoni

Il processo a Valsano continua e arriverà il momento delle testimonianze di Raffaele e Viola. I due verranno chiamati al banco dei testimoni ma le cose non andranno per nulla bene. Per il boss la situazione sembrerà mettersi meglio del previsto e Viola si sentirà profondamente in colpa. La Bruni comincerà a pensare di aver fatto qualche grave errore e che non possa essere recuperato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.