Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Ezio incontrerà Chiara Albani, la donna che denunciò Gloria. Il Colombo lo rivelerà alla Moreau? Intanto Umberto comprerà il silenzio di Flora con un'importante promessa.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 15 febbraio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, vedremo Ezio fare i conti, di nuovo, con il passato. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Colombo farà un inaspettato e sgradito incontro. Si presenterà da lui Chiara Albani, la gestante salvata da Gloria durante il travaglio e che poi denunciò la Moreau. La donna chiederà al Colombo di poter parlare con sua moglie ma lui, inizialmente, non vorrà informare la capo commessa. Poi, convinto da Vittorio, deciderà di raccontarle tutto. Intanto Maria, felice per il regalo di Vito, non resisterà dal mostrarlo con orgoglio a tutti mentre Marcello assisterà alla descrizione del suo uomo ideale, fatta da Elvira. Il Barbieri convincerà Salvatore a partecipare al gioco per cuori solitari. Veronica invece indagherà sulla serata passata da Gemma in compagnia di Carlos. La Zanatta vorrà sapere tutti i dettagli dalla figlia. Flora prometterà a Umberto di mantenere il suo segreto ma in cambio vorrà qualcosa e sarà una richiesta impegnativa per il Commendatore.

Un incontro preoccupa Ezio. Il passato è tornato: Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 febbraio 2023

La pace e la tranquillità non sembrano durare in casa Colombo. Quando le cose sembravano essersi messe per il meglio per Ezio e la sua attività, ecco spuntare dal passato qualcuno di totalmente inaspettato. Dal padre di Stefania si presenterà Chiara Albani, la donna che Gloria salvò durante il travaglio e che, una volta guarita, decise di denunciare la Moreau, accusandola di aver assassinato il suo bambino. Per Ezio non sarà di certo un bel faccia a faccia e dopo aver scoperto che la Albani vorrebbe un confronto con l'ex ostetrica, deciderà di non dire nulla alla sua ex compagna, per non turbarla. Ma dopo averne parlato con Vittorio, che invece lo spingerà a raccontare tutto alla sua capo commessa, il buon Teresio rivelerà tutto alla sua amata consorte, da cui dovette separarsi. Come la prenderà Gloria? Deciderà di parlare con la persona che le ha rovinato la vita?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello pronto a combinare un'uscita romantica tra Salvatore ed Elvira

Il gioco per i cuori solitari organizzato da Vittorio al Paradiso sta riscuotendo un grande successo. Anche le Veneri hanno deciso di partecipare ed Elvira descrive perfettamente il suo uomo ideale. La descrizione della ragazza viene sentita da Marcello, che capisce immediatamente che il suo amico Salvatore potrebbe essere il ragazzo adatto per lei. Desideroso di vedere il suo socio finalmente felice accanto alla persona giusta, il Barbieri spingerà Salvo a partecipare pure lui all'iniziativa orchestrata dal Conti. Maria intanto sarà talmente felice del regalo di Vito da sfoggiarlo con orgoglio.

Il Paradiso delle Signore: Flora terrà la bocca chiusa ma Umberto dovrà prometterle qualcosa di importante

Flora ha minacciato di rovinare Umberto. La Ravasi, furiosa per essere stata tenuta all'oscuro dei piani del Guarnieri su Palazzo Andreani, ha deciso di rivelare tutto a Vittorio. Ma il Commendatore riuscirà a fermarla. I due troveranno un accordo. La stilista prometterà al compagno di tenere la bocca chiusa se però lui le prometterà qualcosa di molto importante per lei. Flora metterà Umberto con le spalle al muro ma le cose potrebbero non andare come da lei sperato. Intanto Veronica, dopo aver saputo della bella serata passata da Gemma insieme a Carlos, chiederà alla figlia di raccontarle tutto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 17 febbraio 2023

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.