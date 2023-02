Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 febbraio 2023 - Gloria deciderà di incontrare Chiara Albani. Dal loro faccia a faccia emergerà una verità che la capo-commessa non avrebbe mai potuto immaginare e capirà che le cose avrebbero potuto andare in modo completamente diverso. Intanto, tra Flora e Umberto non cala la tensione. La richiesta della stilista – per tenere la bocca chiusa – non è piaciuta per nulla al Commendatore che vorrebbe continuare a temporeggiare e a non sposare la sua compagna. Ezio, invece, racconta a Veronica dell'arrivo della Albani, mentre tra Maria e Francesco cresce l'amicizia. Questo scatena la gelosia di Vito... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 17 febbraio 2023

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 febbraio 2023 - Viola si convincerà di aver agevolato Lello Valsano con la sua deposizione. La maestra sarà distrutta dai sensi di colpa e per lei saranno momenti di puro terrore. Intanto, a casa Ferri le cose non andranno per il verso giusto. I preparativi per le nozze subiranno un intoppo inaspettato. Ci sarà infatti un incidente che lascerà Marina senza parole. Clara, invece, sarà costretta a far ritorno al suo quartiere d'origine contro il parere di Alberto. Il Palladini verrà a scoprirlo e andrà su tutte le furie... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 febbraio 2023.