Un Posto al Sole Anticipazioni 16 febbraio 2023: Viola si sente in colpa. Ha davvero favorito Valsano?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Viola crederà di aver agevolato Valsano mentre un incidente metterà Marina in difficoltà.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 16 febbraio 2023, Viola sarà tormentata dal pensiero di aver causato un enorme danno. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 alle ore 20.50 ci rivelano che la Bruni si convincerà di aver agevolato Valsano con la sua deposizione. Viola sarà distrutta dai sensi di colpa e per lei saranno momenti di puro terrore. Intanto a casa Ferri le cose non andranno per il verso giusto. I preparativi per le nozze subiranno un intoppo inaspettato. Ci sarà infatti un incidente che lascerà Marina senza parole. Clara invece sarà costretta a far ritorno al suo quartiere d'origine contro il parere di Alberto. Il Palladini verrà a scoprirlo e andrà su tutte le furie.

Viola ha aiutato Valsano? Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 16 febbraio 2023

Il processo a Valsano sta prendendo una piega completamente diversa da quanto sperato e la “colpa” potrebbe essere di Viola. Per lei e Raffaele è arrivato il momento di testimoniare ma la Bruni comincerà a temere di aver fatto un danno irreversibile. Viola inizierà a pensare che le sue parole, invece che raccontare la drammatica verità di quei momenti, abbiano aiutato il boss. E per la figlia di Ornella sarà un vero e proprio dolore. Come risolvere e sanare questa situazione? Sarà tanto grave ma soprattutto sarà solo un'impressione o sarà successo davvero così?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un incidente frena Marina e Roberto

Marina è pronta a sposare Roberto ma le insidie sono dietro l'angolo. La Giordano e il Ferri stanno organizzando tutto nei minimi dettagli; le nozze devono essere perfette e la coppia è felicissima. Purtroppo però la situazione potrebbe degenerare. Un incidente lascerà Marina completamente senza parole e potrebbe diventare letale per il futuro del loro matrimonio. Questo inghippo sarà una vero e proprio ostacolo che provocherà sì inquietudine ma non spaventerà la futura sposa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara torna nel suo quartiere. Alberto è furioso

Nella puntata di Un Posto al Sole del 16 febbraio 2023 vedremo Clara ricevere una notizia che la costringerà a tornare nel suo quartiere d'origine. La ragazza aveva promesso ad Alberto che non avrebbe più rimesso piede a “casa sua” ma questa imminente necessità, la riporterà dove non avrebbe dovuto. Alberto andrà su tutte le furie e si preoccuperà per la sua compagna, che rischierà di mettersi in pericolo. Per questo drizzerà le antenne e non la perderà d'occhio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.