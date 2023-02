Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 febbraio 2023: Gloria incontra Chiara Albani e scopre una dolorosa verità

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 16 febbraio 2023, Gloria si troverà faccia a faccia con la donna che le ha rovinato la vita. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap, in onda alle ore 16.05 su Rai1, ci rivelano che la Moreau deciderà di incontrare Chiara Albani. Dal loro faccia a faccia emergerà una verità che la capo commessa non avrebbe mai potuto immaginare e capirà che le cose avrebbero potuto andare in modo completamente diverso. Intanto tra Flora e Umberto non cala la tensione. La richiesta della Ravasi – per tenere la bocca chiusa – non è piaciuta per nulla a Umberto che vorrebbe continuare a temporeggiare e a non sposare la sua compagna. Ezio invece racconta a Veronica dell'arrivo della Albani mentre tra Maria e Francesco cresce l'amicizia. Questo scatena la gelosia di Vito.

Gloria faccia a faccia con Chiara Albani: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio 2023

Ezio ha avuto un incontro inaspettato che potrebbe cambiare la sua vita e quella della sua ex compagna. A Milano è arrivata Chiara Albani, la donna che la capo commessa salvò durante il travaglio e che, dopo la guarigione, la denunciò per aver perso il suo bambino. Il Colombo, sebbene inizialmente riluttante, ha deciso di raccontare tutto a Gloria e di dirle che la Albani vuole incontrarla. La madre di Stefania, desiderosa di capire cosa voglia, deciderà di affrontarla. Durante il loro faccia a faccia, Gloria scoprirà una verità totalmente inaspettata e capirà che le cose, nella sua vita, sarebbero potute andare in modo completamente diverso da quanto accaduto. La cosa la lascerà senza parole e con un grande dolore nel cuore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ancora tensione tra Flora e Umberto

Flora ha minacciato di rovinare Umberto. La Ravasi aveva tutta l'intenzione di raccontare a Vittorio i piani del suo compagno per Palazzo Andreani ma alla fine, dopo un accordo con lui, ha deciso di tenere la bocca chiusa. La stilista, in cambio del suo silenzio, ha chiesto al Guarnieri di convolare a nozze il più presto possibile ma il Commendatore, nonostante questa situazione, sembra proprio deciso a non ascoltare la sua fidanzata. Tra i due crescerà la tensione. Se infatti Flora vorrebbe diventare subito la signora Guarnieri, il padre di Marta vorrebbe aspettare ancora. Intanto Ezio rivelerà a Veronica del suo incontro con Chiara.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito geloso di Francesco

Al Paradiso il gioco per i Cuori Solitari va a gonfie vele e sta ottenendo un grande successo. Presto si scoprirà chi saranno i due fortunati che potranno godere della cena al buio. Intanto tra Maria e Francesco cresce la simpatia. I due, complice la loro comune passione, stanno passando sempre più tempo insieme e questo scatenerà la gelosia di Vito, che comincerà a guardare il Rizzo come un suo potenziale rivale. Ma sarà davvero così?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.