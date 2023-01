Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 gennaio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 gennaio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 gennaio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 gennaio 2023 - Umberto gelerà Flora, rifiutando di accettare l'idea di festeggiare il loro fidanzamento insieme a Ludovica e Ferdinando. La stilista sperava in una risposta affermativa da parte del Guarnieri e avrebbe tanto voluto una festa a quattro al Circolo, ma il Commendatore è fin troppo schietto e impegnato a occuparsi di affari ben più importanti per lui, in questo momento. La Ravasi fa finta di nulla con la Brancia, a cui decide di non rivelare il "no" secco di Umberto. Intanto, Adelaide può sempre contare sull'affetto e la complicità di Marcello, con cui sembra proprio esserci un grande feeling, e non solo lavorativo, mentre Irene decide di fare da Cupido a Vito e Maria. La Cipriani organizza un serata perfetta per i due, sicura che finalmente scoccherà il bacio. Carlos, invece, continua a corteggiare Gemma e Vittorio chiede alle Veneri di partecipare alla creazione della copertina del nuovo numero de Il Paradiso Market... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 gennaio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 gennaio 2023 - Nunzio si presenterà in Commissariato per il primo interrogatorio. Il giovane dovrà rispondere della pesante accusa di violenza e per lui non sarà facile gestire questa situazione senza perdere il controllo. Il Cammarota è braccato e non saprà proprio che cosa fare. Non migliorerà certamente le cose la questione di Silvia e delle pesanti critiche che stanno fioccando sul web e che l'accusano di essere stata negligente e incauta, non licenziando uno dei suoi chef, tacciato di essere un molestatore. Intanto, Alice comincerà a sentire su di sé il peso delle sue azioni. Ma i sensi di colpa saranno presto soffocati da Marina e Roberto, che non vogliono che la ragazza faccia un passo indietro. Tra Angela e Franco, invece, continueranno i battibecchi. I due non si troveranno d'accordo su quale punizione dare a Bianca per il suo comportamento. La ragazzina non riuscirà ancora a confidare ai genitori il forte disagio che sta vivendo a scuola. I suoi compagni non smettono di isolarla... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

