Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo il 24 gennaio 2023, in onda alle ore 16.05 su Rai1, Flora sarà molto delusa dal comportamento di Umberto. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Commendatore gelerà la sua compagna, rifiutando di accettare l'idea di festeggiare il loro fidanzamento insieme a Ludovica e Ferdinando. Flora sperava in una risposta affermativa da parte del Guarnieri e avrebbe tanto voluto una festa a quattro al Circolo ma il Commendatore è fin troppo schietto e impegnato a occuparsi di affari ben più importanti per lui, in questo momento. La Ravasi fa finta di nulla con la Brancia, a cui decide di non rivelare il No perentorio di Umberto. Adelaide invece può sempre contare sull'affetto e la complicità di Marcello, con cui sembra proprio esserci un grande feeling e non solo lavorativo mentre Irene decide di fare da Cupido a Vito e Maria. La Cipriani organizza un serata perfetta per i due, sicura che finalmente scoccherà il bacio. Intanto Carlos continua a corteggiare Gemma e Vittorio chiede alle Veneri di partecipare alla creazione della copertina del nuovo numero de Il Paradiso Market.

Flora delusa da Umberto: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 24 gennaio 2023

L'idea suggerita da Ludovica di organizzare una festa di fidanzamento a quattro, è piaciuta tantissimo a Flora. Peccato che Umberto non sia per nulla d'accordo e abbia rifiutato questa proposta. Il Commendatore non molla e sta affilando le armi contro i suoi nemici e non sarà disposto, o almeno così parrà, a dedicarsi ad altro che alla sua vendetta personale. Per la Ravasi sarà una delusione ma deciderà di non confidarsi con la Brancia e di non rivelarle come è andato con il suo compagno. A differenza di Flora, che parrà non poter contare sempre sul sostegno di Umberto, Adelaide sembrerà potersi fidare ciecamente di Marcello. Il ragazzo le ha appena comunicato un suo nuovo progetto e tra loro sta crescendo il feeling.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene aiuta Vito e Maria

Vito e Maria sono sempre più vicini e il rapporto tra i due ragazzi è ormai chiaro sia diventato qualcosa di più di un'amicizia. Tutti si sono accorti del loro feeling e se Armando spingerà il Lamantia a farsi avanti, Irene deciderà di organizzare una serata speciale per i due, creando per loro l'atmosfera giusta per baciarsi. E il suo progetto riuscirà in pieno! Intanto Carlos continuerà a corteggiare Gemma senza sapere però di quanto la Zanatta sia turbata dalla telefonata di Marco, arrivata qualche sera prima.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio ha bisogno dell'aiuto delle Veneri

Vittorio ha trovato un nuovo lavoro e potrebbe lasciare Il Paradiso da un momento all'altro. Per adesso però il Conti deve concentrarsi sui suoi ultimi progetti, tra cui la nuova copertina de Il Paradiso Market. Per far uscire qualcosa di nuovo e intrigante per le sue clienti, Vittorio penserà di coinvolgere le Veneri e chiederà loro di partecipare al progetto. Le ragazze ne saranno entusiaste e pure Matilde sarà felice di questa iniziativa. Tancredi, certo che questa novità farà passare a Matilde più tempo insieme al direttore, deciderà di mettersi in mezzo. Il Di Sant'Erasmo vorrà tenere d'occhio la sua consorte. Intanto Umberto scoprirà un particolare molto strano su Marcello.

