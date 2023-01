Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 23 al 27 gennaio 2023: Scoppia la passione tra Marcello e Adelaide!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 23 al 27 gennaio 2023. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 23 al 27 gennaio 2023, come sempre su Rai1 a partire dalle 16.05. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 23 gennaio 2023

Tra Maria e Vito le cose vanno a gonfie vele e nonostante i due non si siano scambiati ancora un bacio – l'ultima volta sono stati interrotti da Francesco – la Puglisi è molto felice e sembra essere innamorata. Diverso stato d'animo invece per Clara. La ragazza ha deciso di ritirarsi dalla gara ciclistica, stanca dei problemi causati da suo zio Don Saverio. Marcello intanto comunica ad Adelaide di aver avuto una nuova idea imprenditoriale e di volergliene parlare, sicuro di stuzzicare il suo interesse mentre Gemma, turbata dalla telefonata di Marco, si lascia sfuggire un commento con Roberto, che fa capire al Landi quanto la giovane Zanatta sia ancora legata al Di Sant'Erasmo. Umberto invece comincia a sospettare che dietro la vendita di Palazzo Andreani ci sia dell'altro. La Contessa non avrebbe proceduto in tal senso, se non ci fosse una ragione ben precisa. Ludovica, più che mai sicura di fidanzarsi con Ferdinando, convince Flora a organizzare una festa di fidanzamento a quattro. La Ravasi corre a informare il Guarnieri di questa idea ma lui non ne sembra entusiasta.

Puntata in onda Martedì 24 gennaio 2023

Vito e Maria non riescono proprio a trovare un momento per stare soli e riuscire finalmente a baciarsi. Irene decide di fare da cupido e di creare la situazione perfetta per i due. Intanto Armando, al corrente dei grandi sentimenti che il Lamantia prova per la sarta, sprona il ragazzo a farsi avanti e a rompere gli indugi. Umberto intanto ha rifiutato la proposta di organizzare una festa di fidanzamento a quattro e Flora ne è particolarmente delusa. La stilista decide però di non informare la sua amica e di provare a ritornare sull'argomento con il Guarnieri. Gemma invece continua a frequentare Carlos, deciso a corteggiarla mentre Vittorio chiede alle Veneri di collaborare alla creazione della copertina del nuovo numero de Il Paradiso Market. Mentre succede tutto questo il Commendatore scopre qualcosa di molto strano sul conto di Marcello e comincia a indagare mentre il Barbieri e la Contessa, decisi a realizzare i loro progetti, sembrano avvicinarsi sempre di più e non solo per motivi di affari.

Puntata in onda Mercoledì 25 gennaio 2023

Marcello e Adelaide vendono Palazzo Andreani e Salvatore e Armando festeggiano con il Barbieri. Per l'occasione i tre si concedono una colazione molto speciale. Maria e Vito sono riusciti finalmente a baciarsi ma alcune ombre rischiano di affollarsi sopra di loro. La Puglisi non ha ancora scoperto la vera identità del Lamantia e ora il ragazzo ha ancora più paura di rivelarglielo. Tancredi decide di partecipare ai lavori per la copertina de Il Paradiso Market, per passare più tempo insieme a Matilde. Irene invece si mette in mezzo tra Clara e Alfredo. La Cipriani chiede al Perico di lasciare in pace la Venere ma il suo intervento fa infuriare la Boscolo. Flora sembra aver perso le speranze di poter festeggiare il suo fidanzamento a breve e di poterlo fare insieme a Ludovica ma all'improvviso Umberto le dice di aver cambiato idea.

Puntata in onda Giovedì 26 gennaio 2023

La festa di fidanzamento a quattro si farà e al Circolo fervono i preparativi. Carlos invita Gemma alla serata ma lei non ne sembra per nulla entusiasta. Maria, scoperto quanto successo tra Irene e Clara, consiglia alla Cipriani di chiedere scusa alla Boscolo, per essersi messa in mezzo a faccende che non la riguardano mentre Vito, spaventato da quanto potrebbe succedere tra lui e la Puglisi una volta che lei scoprirà il suo segreto, si confida con Alfredo, rivelandogli la sua vera identità. Palma riceve la visita di una strana vecchietta, che le chiede di scrivere per lei una lettera misteriosa. La donna è la nonna di Elvira. Adelaide ha scoperto del fidanzamento di Umberto e Flora e ovviamente non ne è per nulla felice. Marcello nota il suo malumore e le propone di partire insieme e di allontanarsi così da tutti i loro problemi. Tutto questo mentre Umberto festeggia l'acquisto di Palazzo Andreani. Il Commendatore non ha ovviamente fatto tutto da solo. Dietro a questa grande vittoria c'è lo zampino di Tancredi, suo nuovo socio occulto, pronto a liberarsi di Vittorio, per non avere più alcuno ostacolo con Matilde.

Puntata in onda Venerdì 27 gennaio 2023

Vittorio è sempre più deciso a tenersi lontano da Matilde. Il Conti non vuole più soffrire soprattutto ora che Tancredi sta riconquistando la fiducia di sua moglie. Gemma accetta l'invito di Carlos alla festa di Ludovica, Ferdinando, Flora e Umberto ma viene spiazzata dall'arrivo improvviso di Marco mente Vito si prepara per la cena a casa delle ragazze, durante la quale ha intenzione di rivelare a Maria la verità sul suo arrivo a Milano. Marcello e Adelaide decidono di partecipare alla festa di fidanzamento ma di prendersi una piccola rivincita sui loro ex. La serata procede per il meglio e Ludovica e Umberto tradiscono una certa gelosia nel vedere il feeling che si è creato tra il Barbieri e la Contessa. I due sono molto felici del risultato ottenuto ma si renderanno presto conto che il loro rapporto è destinato a cambiare. Scoppierà la passione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.