Un Posto al Sole Anticipazioni dal 23 al 27 gennaio 2023: Marina e Roberto spietati. Alice deve continuare a mentire!

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 23 al 27 gennaio 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 23 gennaio 2023

Elena non sa più come fare con Alice, ormai fuori controllo. La Giordano vorrebbe che la figlia tornasse con lei a Londra e si lasciasse tutto alle spalle. Purtroppo però il danno è fatto e Nunzio viene chiamato dalla polizia, per il primo interrogatorio dopo la querela. Il giovane Cammarota è a terra e lo sarà ancora di più quando scoprirà che la faccenda che lo vede coinvolto, causerà problemi pure a Silvia. Il Caffè Vulcano sarà oggetto di aspre critiche sui social, che metteranno la Graziani e la sua attività in cattiva luce. A casa Boschi la situazione sta diventando molto critica e non solo per causa di Nunzio. Anche i problemi scolastici di Bianca, ormai peggiorati, creano disagi all'intera famiglia, coinvolgendo persino il rapporto tra Franco e Angela. Intanto Michele accetta di passare una serata da solo con Guido mentre Mariella si trova di nuovo faccia a faccia con Serena, con cui ci sarà l'ennesimo litigio.

Puntata in onda Martedì 24 gennaio 2023

La chiamata in Commissariato per il primo interrogatorio, mette Nunzio in crisi. Il ragazzo ha paura di fare qualche mossa falsa e di peggiorare la sua situazione. Intanto Silvia è nell'occhio del ciclone e non sa proprio come gestire le accuse che si affollano sul suo locale. La Graziani viene principalmente accusata di non aver licenziato il cuoco accusato di molestie. Alice intanto comincia a sentirsi in colpa. La ragazza è sempre più sotto pressione e per lei sta diventando molto difficile gestire questa situazione. Angela e Franco invece si trovano in disaccordo sulla punizione da assegnare a Bianca. La piccola Boschi non trova pace e a scuola è sempre più isolata dai suoi compagni.

Puntata in onda Mercoledì 25 gennaio 2023

Le confessioni di Alice hanno coinvolto pure Roberto e Marina. Una notizia spiazzante, che gli viene riferita dalla Giordano, mette il Ferri in una situazione piuttosto difficile e per proteggere la Pergolesi, il manager dovrà pensare a una strategia più che vincente. Intanto Elena, sempre più in ansia, ritrova l'affetto delle sue amiche, che la sostengono in questo difficile momento. Silvia invece è sempre più preoccupata per la sua reputazione e per la salute stessa del suo locale mentre Bianca, che continua a soffrire per l'isolamento a cui è sottoposta a scuola, fa una richiesta spiazzante che mette ancora più in crisi Franco e Angela. I due si troveranno ancora in disaccordo.

Puntata in onda Giovedì 26 gennaio 2023

Viola non ha più dubbi. La Bruni ha capito di essersi invaghita di Damiano e di dover, purtroppo per lei, soffocare i suoi sentimenti. Marina e Roberto, dopo le ultime confessioni di Alice, continuano a spingere la ragazza a non tornare indietro sui suoi passi e a non raccontare di aver mentito sul conto di Nunzio. Diego invece comincia a sospettare che Lia non sia sincera e che non sia chi dice di essere mentre Alberto, dopo aver aggredito Clara, si troverà a dover riflettere su quello che ha fatto e che rischia di allontanarlo di nuovo dalla sua compagna e da suo figlio.

Puntata in onda Venerdì 27 gennaio 2023

Quanto successo tra lui e Clara, ha fatto riflettere Alberto. Il Palladini, inaspettatamente, darà a Lia quanto da lei a lungo desiderato. Ma questo gesto, seguito dallo strano atteggiamento della Longhi, dà a Diego la conferma dei suoi sospetti. La ragazza non è sincera e forse è il momento di scoprire la verità sul suo conto. Intanto Damiano mette ancora più in crisi Viola, che non riesce più a gestire la situazione. Riuscirà a rinunciare al suo nuovo amore? Tra Mariella e Serena la tensione non accenna a diminuire nonostante l'intervento di Guido e i suoi consigli.

