Un Posto al Sole Anticipazioni 24 gennaio 2023: Nunzio in commissariato per il primo interrogatorio. Manterrà la calma?

Per Nunzio è il momento di fare i conti con la Polizia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 24 gennaio 2023 e trasmessa su Rai3 alle ore 20.50, vedremo il Cammarota presentarsi in Commissariato per il primo interrogatorio. Il giovane dovrà rispondere della pesante accusa di violenza e per lui non sarà facile gestire questa situazione senza perdere il controllo. Nunzio è braccato e non saprà proprio cosa fare. Non migliorerà certamente la situazione la questione di Silvia e delle pesanti critiche che stanno fioccando sul web e che l'accusano di essere stata negligente e incauta, non licenziando uno dei suoi chef, tacciato di essere un molestatore. Intanto Alice comincerà a sentire su di sé il peso delle sue azioni. Ma i sensi di colpa saranno presto soffocati da Marina e Roberto, che non vogliono che la ragazza faccia un passo indietro. Tra Angela e Franco continueranno i battibecchi. I due non si troveranno d'accordo su quale punizione dare a Bianca per il suo comportamento. La ragazzina non riuscirà ancora a confidare ai genitori il forte disagio che sta vivendo a scuola. I suoi compagni non smettono di isolarla.

Nunzio sotto interrogatorio: ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole del 24 gennaio 2023

La querela di Alice costringerà Nunzio a fare i conti con la giustizia. Il ragazzo è stato chiamato in Commissariato per fornire la sua prima testimonianza. Nella puntata di Un Posto al Sole del 24 gennaio 2023 vedremo il Cammarota subire il primo interrogatorio e per lui non sarà ovviamente facile gestire questa situazione, che si sta trasformando in un vero e proprio dramma sia per lui, che per la sua famiglia e persino per Silvia, distrutta dalle critiche sul web contro di lei e contro la sua decisione di non licenziare lo chef accusato di molestie. Nunzio riuscirà a mantenere la calma necessaria e a non lasciarsi prendere dalla foga del momento?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice pungolata dai sensi di colpa

Alice sta procedendo con le accuse contro Nunzio ma ha cominciato a soffrire per i sensi di colpa. La giovane, spinta da sua mamma, che vorrebbe che smettesse e tornasse a Londra, ha iniziato a riflettere sulle sue azioni ma Marina non vuole che lei faccia dei passi indietro. La Giordano desidera che la nipote continui per questa strada e non si metta nell'occhio del ciclone, più di quanto è già. Se raccontasse la verità, rischierebbe di essere accusata di calunnie. Elena e sua madre si trovano ancora una contro l'altra e Roberto dovrà presto intervenire.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Angela in lite per colpa di Bianca

Lo strano comportamento di Bianca sta portando la ragazzina a correre dei rischi. Franco e Angela sono piuttosto delusi e preoccupati per lei e vorrebbero che smettesse di comportarsi in questo modo. I due si troveranno però a essere in disaccordo sulla punizione da darle, dopo la sua marachella. La crisi che ha colpito i Boschi sembra essere davvero grave e a peggiorare il tutto ci si mette l'isolamento che Bianca continua a subire in classe e che non riesce a fermare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.