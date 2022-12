Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 dicembre 2022 - per Roberto si mette molto male. Il giovane ha molta paura che Gemma si possa allontanare da lui dopo aver scoperto della sua relazione con Mario. Ma la rossa dimostrerà di essergli sinceramente affezionata: quando il Landi si troverà in una situazione pericolosa per lui e per l'Oradei, interverrà in suo soccorso ed eviterà il peggio. Intanto, Irene scoprirà che Alfredo e Vito sono venuti a sapere della cena a quattro e che sono furiosi. Il Lamantia soprattutto; il ragazzo sarà deluso dal comportamento di Maria e si confiderà con Armando. Nel frattempo, Adelaide scopre qual è la cifra che Umberto ha intenzione d'investire all'asta, per aggiudicarsi il Palazzo Andreani. La Contessa si affretta a informare Marcello. Per finire, Vittorio e Matilde sono in procinto di partire per lavoro, ma Tancredi con una contromossa li mette ko... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 dicembre 2022 - Viola farà una scoperta piuttosto sconcertante. La maestra e Damiano indagheranno sui malesseri che stanno tormentando – ormai da tempo – Rosa e Manuel. I due, grazie al supporto reciproco, capiranno che quanto sta succedendo ha radici molto profonde. La situazione apparirà decisamente preoccupante e si scoprirà che non sono solo il piccolo Renda a sua madre a stare male. Intanto, Nunzio cercherà di tenere a bada Alice e di non far capire a Chiara che cosa è successo con la Pergolesi. Per il ragazzo sarà un percorso a ostacoli. Mariella invece tenterà di mettere in pratica i consigli di Guido, per liberarsi dell'invadenza dei fratelli Cerruti... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

