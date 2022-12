Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 26 al 30 dicembre 2022: Vittorio e Matilde distrutti dall'arrivo di Tancredi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 26 al 30 dicembre 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 26 al 30 dicembre 2022, come sempre su Rai1 a partire dalle 16.05. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 26 dicembre 2022

Marcello ha trovato un modo per cominciare la sua scalata sociale. Questo consiste nel soffiare a Umberto un affare immobiliare. Così facendo il Barbieri non solo riconquisterà Ludovica ma renderà molto felice Adelaide. Intanto Vittorio scoprirà chi è l’amore di Roberto mentre Matilde, dopo aver capito quanto feeling c’è tra lei e il Conti, deciderà di lasciarsi andare con lui. Le Veneri commenteranno entusiaste il manifesto de Il Paradiso che ritrae la Frigerio con indosso un abito di Maria mentre Vito dovrà scusarsi con la Puglisi per non essersi presentato all’appuntamento. Clara terrà suo zio ancora all’oscuro di essersi messa a gareggiare in bici.

Puntata in onda Martedì 27 dicembre 2022

Il segreto di Roberto verrà scoperto da Gemma che capirà che tra il Landi e Mario Oradei c’è qualcosa di più di un’amicizia mentre al Paradiso arriveranno due avvenenti artisti, che susciteranno l’attrazione delle Veneri e la gelosia di Vito. Intanto Matilde confesserà a Vittorio i suoi sentimenti per lui ma gli dirà anche di avere molta paura per suo marito. E infatti Tancredi, mentre starà sfogliando il giornale, vedrà la pubblicità de Il Paradiso e non ne sarà per nulla contento. Ezio e Veronica si presenteranno al Circolo per partecipare alla festa in onore della squadra di equitazione. Per il Colombo e la Zanatta sarà la prima apparizione pubblica insieme, dopo lo scandalo che li ha colpiti. Andrà tutto bene?

Puntata in onda Mercoledì 28 dicembre 2022

Roberto capirà che Gemma ha compreso che tra lui e Mario c’è qualcosa di più di un’amicizia e deciderà di parlare alla Venere, per chiarire al meglio la situazione. Intanto a Milano si presenterà Tancredi, che varcherà la soglia del grande magazzino lasciando Vittorio e Matilde interdetti. La sera, a casa, tra i coniugi Di Sant’Erasmo scoppierà una furibonda lite. Marcello rivelerà ad Adelaide di essere riuscito a creare una società di comodo con lei. Il ragazzo le dirà che i loro nomi non appariranno mai e con molte probabilità saranno in grado di soffiare l’affare del Palazzo Andreani a Umberto, senza che lui sospetti di nulla. Irene vorrà conquistare il bel Michele, uno degli artisti. Per riuscirci chiederà a Maria di farle da spalla e organizzerà un’uscita a quattro con l’altro nuovo arrivato. Questo però farà infuriare sia Alfredo che Vito.

Puntata in onda Giovedì 29 dicembre 2022

Roberto ha paura di aver sconvolto Gemma e che la ragazza possa essere infastidita dalla sua storia con Mario. La Zanatta però dimostrerà di non essere stata per nulla toccata dalla cosa e di voler ancora un gran bene al Landi, tanto che interverrà per aiutarlo a uscire da una situazione molto pericolosa per lui e l’Oradei. Intanto poco prima che Vittorio e Matilde partano insieme per lavoro, Tancredi farà una contromossa che lascerà i due senza parole e senza possibilità di controbattere. Adelaide invece scoprirà la cifra esatta che Umberto vuole investire nell’asta per l’acquisto di Palazzo Andreani. La Contessa informerà Marcello e i due si prepareranno ad alzare la posta. Irene scoprirà che Vito e Alfredo sono venuti a sapere della cena a quattro tra lei, Maria e i due artisti. Il Lamantia non riuscirà a nascondere la sua delusione e si confiderà con Armando.

Puntata in onda Venerdì 30 dicembre 2022

Ferdinando sarà ancora tormentato dalla battuta di Fiorenza su Flavia e cercherà di saperne di più, sicuro che la Gramini e la Brancia senior gli nascondano qualche segreto. Intanto Irene confiderà alle amiche di aver messo un freno ad Alfredo e al suo corteggiamento fin troppo ossessivo. La ragazza gli farà credere di essersi fidanzata con Michele ma il Perico scoprirà che si tratta di una bugia quando affronterà faccia a faccia l’artista. Gemma, la cui amicizia con Roberto si rafforzerà giorno dopo giorno, incontrerà al Circolo Carlos Garcia, un suo vecchio amico. Che possa essere un nuovo amore? Adelaide e Marcello festeggeranno la vittoria contro Umberto, a cui avranno soffiato l’affare del Palazzo Andreani mentre Vittorio sarà costretto a fare i conti con una nuova delusione d’amore. Tancredi rivelerà chiaramente di essere arrivato a Milano per riprendersi sua moglie e il Conti comincerà a pensare che questo possa accadere.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.