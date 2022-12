Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 dicembre 2022: Gemma in soccorso di Roberto!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Gemma salverà Roberto e Mario da una situazione molto pericolosa mentre Tancredi frenerà la partenza di Vittorio e Matilde con una mossa inaspettata.

Per Roberto si mette molto male. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 29 dicembre 2022 alle ore 16.05 su Rai1, vedremo il Landi in grande difficoltà. Roberto avrà molta paura che Gemma si possa allontanare da lui dopo aver scoperto della sua relazione con Mario Oradei. Ma la Zanatta dimostrerà di essergli sinceramente affezionata e quando l'amico di Vittorio si troverà in una situazione molto pericolosa per lui e per Mario, la Venere interverrà in suo soccorso ed eviterà il peggio. Intanto Irene scoprirà che Alfredo e Vito sono venuti a sapere della cena a quattro e che sono furiosi. Il Lamantia soprattutto; il giovane sarà molto deluso dal comportamento di Maria e si confiderà con Armando. Intanto Adelaide scoprirà qual è la cifra che Umberto ha intenzione di investire all'asta, per aggiudicarsi il Palazzo Andreani. La Contessa si affretta a informare Marcello. Vittorio e Matilde sono in procinto di partire per lavoro ma Tancredi con una contromossa, li mette ko.

Gemma salva Roberto dalla rovina: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 29 dicembre 2022

Lo scabroso segreto di Roberto è stato scoperto. Sia Vittorio che Gemma hanno capito che tra lui e Mario c'è qualcosa di più di un'amicizia ma se con il Conti le cose sono state velocemente chiarite, con la Zanatta potrebbe andare molto male. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 dicembre 2022, Roberto sarà molto preoccupato che la sua amicizia con la Venere possa essere finita ma quando lui e Mario si troveranno in una situazione molto pericolosa, la giovane prenderà le sue difese, proteggendolo e risolvendo la crisi. Gemma dimostrerà di essere sinceramente affezionata al suo amico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Alfredo e Vito delusi da Irene e Maria

Irene ha organizzato una cena a quattro con i due artisti e Maria. La ragazza, intrigata dal bel Michele, ha voluto passare una serata in sua compagnia ma ha voluto il supporto della sua amica. La Cipriani ha messo pure in chiaro di non essere ancora del tutto interessata ad Alfredo, che continua insistentemente a corteggiarla. Nella puntata del 29 dicembre, Irene scopre che il Perico e Vito sono venuti a sapere della loro uscita serale e sono furiosi. Il Lamantia soprattutto. Il ragazzo è molto deluso dal comportamento della Puglisi e cercherà consolazione in Armando. Intanto Adelaide scoprirà qual è la cifra che Umberto vuole investire per comprare Palazzo Andreani e correrà a informare immediatamente Marcello. I due saranno pronti ad agire.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi sconvolge Vittorio e Matilde

Tancredi ha gelato Vittorio e Matilde presentandosi al Paradiso delle Signore. Il Di Sant'Erasmo ha deciso di raggiungere sua moglie a Milano e riconquistarla. Peccato però che sia arrivato proprio quando Matilde aveva appena trovato il coraggio di confessare al Conti di essersi innamorata di lui. Le cose si mettono molto male e nella puntata del 29 dicembre 2022 vedremo Tancredi frenare, con una mossa completamente inaspettata, sia la moglie che Vittorio, in partenza per un impegno lavorativo. Che cosa avrà in mente il fratello di Marco?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.