Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 dicembre 2022 - Marcello è pronto a mettere a segno un piano per riconquistare Ludovica. Il Barbieri si preparerà a un affare che gli permetterà di compiere la sua scalata sociale. Ma per riuscirci avrà bisogno dell’aiuto di Adelaide. Intanto, Irene è tornata a sorridere e sembrerà addirittura voler cercare un’altra coinquilina. Veronica, invece, accetterà che Ezio e Gloria siano soci e chiederà al Colombo di tornare a casa. La Moreau, davanti a questa notizia, non ne sarà felice. Nel frattempo, Elsa Martinelli sarà costretta a disdire l’appuntamento preso con Vittorio e il Conti domanderà a Matilde di fare da modella per la nuova campagna. Lei però non accetterà di mostrarsi in copertina. Per finire, Armando scoprirà qualcosa sul conto di Vito, che lo metterà in allerta... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 dicembre 2022 - il Natale si avvicina e a casa Graziani è tutto pronto per la serata pre-natalizia. Michele, Silvia, Rossella e Riccardo sono pronti per la cena di famiglia per festeggiare insieme. Purtroppo però un imprevisto finirà per trasformare il tutto in un tête-à-tête romantico. Intanto, Diego, per aiutare Lia, convince la ragazza a chiedere una mano a Niko, per riprendersi quello che è suo. La Longhi decide di dirgli di sì ma solo per non farlo insospettire; ha infatti altri piani in mente. Damiano, invece, ringrazia Viola per quello che ha fatto per Manuel e le confida qualcosa sul suo rapporto con Rosa che spinge la Bruni a riflettere su lei ed Eugenio, ma soprattutto su una decisione da prendere in vista della Vigilia di Natale... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

