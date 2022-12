Un Posto al Sole Anticipazioni 22 dicembre 2022: Un imprevisto riavvicina Michele e Silvia

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele e Silvia saranno di nuovo vicini. Un imprevisto potrebbe realizzare il sogno di Rossella.

Il Natale si avvicina e a casa Graziani è tutto pronto per la serata pre-natalizia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 22 dicembre 2022, in onda alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Michele, Silvia, Rossella e Riccardo pronti per la cena di famiglia per festeggiare insieme. Purtroppo però un imprevisto finirà per trasformare il tutto in un tête-à-tête romantico. Intanto Diego, per aiutare Lia, convince la ragazza a chiedere una mano a Niko, per riprendersi quello che è suo. La Longhi decide di dirgli di sì ma solo per non farlo insospettire; ha infatti altri piani in mente. Damiano invece ringrazia Viola per quello che ha fatto per Manuel e le confida qualcosa sul suo rapporto con Rosa, che spinge la Bruni a riflettere su lei ed Eugenio ma soprattutto su una decisione da prendere in vista della Vigilia di Natale.

Un imprevisto riavvicina Michele e Silvia: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 22 dicembre 2022

Michele ha proposto a Silvia e Rossella di passare una serata in famiglia, insieme anche a Riccardo, per festeggiare il Natale. Le due donne hanno accettato con entusiasmo ed è tutto pronto per la serata. Ma nella puntata del 22 dicembre 2022 vedremo che le cose non andranno come desiderato dai quattro. Un imprevisto impedirà a Ross e al Crovi di presentarsi a casa e quella che doveva essere una cena famigliare si trasformerà in un appuntamento romantico, che finirà per avvicinare Michele e Silvia. L'atmosfera natalizia farà riemergere la passione tra i due?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego convince Lia a chiedere aiuto a Niko ma lei...

Diego sta rischiando tutto per amore ma Lia lo sta imbrogliando. Nella puntata di Un Posto al Sole vedremo che il comportamento della Longhi sarà sempre più ambiguo e oscuro e sarà evidente quando il Giordano la inviterà a rivolgersi a Niko per farsi aiutare da lui per riprendersi ciò che è suo. La ragazza deciderà di dirgli di sì ma solo per non insospettirlo. Lia ha infatti altri piani in mente e potrebbe decidere di voltare le spalle, da un momento all'altro, al figlio di Raffaele.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola deve prendere una decisione difficile per la Vigilia di Natale

Grazie a Ornella e a Viola, Damiano ha avuto conferma dei problemi di salute del suo Manuel. Nella puntata del 22 dicembre 2022 vedremo il Renda ringraziare le Bruni per averlo aiutato e confiderà a Viola alcuni particolari sulla sua relazione con Rosa, che porteranno l'insegnante a riflettere sul suo rapporto con Eugenio e su una decisione molto importante da prendere per la Vigilia di Natale.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.