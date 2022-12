Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 dicembre 2022 - Marcello è pronto a riconquistare Ludovica. Il Barbieri coglie al volo l’occasione per parlare con la Brancia. Il barista approfitterà dell’assenza di Ferdinando per avvicinarsi alla contessina e per confessarle di non averla mai dimenticata. Ma la ragazza, diversamente da quanto lui si sarebbe aspettato, gli risponderà freddamente e gli spezzerà il cuore. Intanto, Clara consiglierà ad Alfredo di stare vicino a Irene, ancora molto triste per Stefania, mentre Vittorio avrà un’idea per promuovere la nuova campagna pubblicitaria del grande magazzino. Il Conti penserà di ingaggiare una star del cinema per farla posare come testimonial. Don Saverio invece informerà Gemma che Ezio avrebbe potuto tornare a casa e la giovane Venere si stupirà di non esserne al corrente. Nel frattempo, Il Colombo e la Moreau, consapevoli di essersi spinto troppo oltre, sceglieranno di dimenticare il loro bacio e di proseguire le loro vite come nulla fosse successo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 dicembre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 dicembre 2022 - Diego è pronto a tutto pur di far felice Lia, ed infatti si rimboccherà le maniche per aiutare la sua amata. Dopo aver avuto un confronto con la Longhi e aver scoperto da Niko che ci sono purtroppo poche possibilità di recuperare i gioielli, il Giordano prenderà una decisione inaspettata, che potrebbe pure metterlo nei guai. Intanto, in classe, Viola deciderà di parlare ai suoi alunni degli ultimi eventi, ma la reazione di Bianca, ancora molto scossa, sarà durissima. Guido invece cercherà di convincere Mariella a essere più delicata con Serena e a smettere di darsi battaglia. Peccato che le cose siano destinate a diventare ancora più complicate... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 dicembre 2022.