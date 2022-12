Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 dicembre 2022: Marcello affronta Ludovica ma lei non vuole più saperne di lui!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello decide di approfittare dell'assenza di Ferdinando per parlare con Ludovica ma la ragazza gli spezzerà il cuore.

Marcello è pronto a riconquistare Ludovica. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 20 dicembre 2022, in onda su Rai1 alle 16.05, vedremo il Barbieri cogliere al volo l’occasione per parlare con Ludovica. Marcello approfitterà dell’assenza di Ferdinando per avvicinarsi alla contessina e per confessarle di non averla mai dimenticata. Ma la ragazza, diversamente da quanto si sarebbe aspettato, gli risponderà freddamente e gli spezzerà il cuore. Intanto Clara consiglierà ad Alfredo di stare vicino a Irene, ancora molto triste per Stefania mentre Vittorio avrà un’idea per promuovere la nuova campagna pubblicitaria del grande magazzino. Il Conti penserà di ingaggiare una star del cinema per farla posare come testimonial. Don Saverio invece informerà Gemma che Ezio avrebbe potuto tornare a casa e la giovane Venere si stupirà di non esserne al corrente. Il Colombo e la Moreau, consapevoli di essersi spinto troppo oltre, sceglieranno di dimenticare il loro bacio e di proseguire le loro vite come nulla fosse successo.

Marcello alla carica con Ludovica ma lei gli spezza il cuore: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 20 dicembre 2022

L’incontro inaspettato con Ludovica, ha riacceso in Marcello il desiderio di riconquistare la Brancia. Il barista ha giurato di rimboccarsi le maniche e di riuscire a convincere la contessina a lasciare Ferdinando e tornare da lui. Ma questo suo piano sembra non essere destinato a trovare Ludovica d’accordo. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 dicembre 2022, vedremo Marcello approfittare dell’assenza del Torrebruna per avvicinarsi alla sua ex compagna e rivelarle di aver sempre pensato a lei e di amarla ancora. Ma a questa romantica confessione, la giovane contessa risponderà per le rime e gelerà Marcello, dicendogli di non essere interessata ai suoi sentimenti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio pronto a ingaggiare una star per la nuova campagna

Nella puntata del 20 dicembre 2022 vedremo Vittorio pronto a lasciarsi alle spalle tutti i cattivi pensieri e concentrarsi sulla nuova campagna, presto in uscita. Al Conti verrà in mente di ingaggiare una star del cinema per farla diventare la testimonial delle nuove uscite de Il Paradiso. Per questo organizzerà un viaggio di lavoro con Matilde, pronto a portare a casa un successo. Intanto Clara spingerà Alfredo a stare vicino a Irene e a consolarla per la partenza della sua più cara amica. Il Perico riuscirà a trovare le parole giuste per aiutare la Cipriani e magari guadagnare punti con lei?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ezio e Gloria decidono di dimenticare il loro bacio

Ezio ha detto sì a Gloria e accetterà i suoi soldi. La Moreau non si tirerà più indietro ma i due dovranno decidere che fare dopo essersi baciati. Sia il Colombo che la sua ex compagna saranno d’accordo per dimenticare quanto successo e non rivelarlo a nessuno. Sarà come se non fosse mai accaduto e non accadrà mai più. Questa sarà una decisione che peserà enormemente sulla capocommessa, che dovrà accettare di farsi ancora da parte per il bene di Teresio. Intanto Don Saverio informerà Gemma che Ezio avrebbe già potuto tornare a casa e la ragazza si indispettirà per non esserne stata messa al corrente. Sua madre le deve delle spiegazioni.

