Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 novembre 2022 - la Ravasi comincia a dubitare di aver fatto la scelta giusta lasciando Umberto. La stilista confida a Marcello di essere ancora profondamente innamorata del Guarnieri e il barista le consiglia di non lasciarsi sfuggire il suo amore e di correre a riprenderselo. Flora accetta il suo consiglio ma una volta arrivata al Circolo, dove si sta tenendo la serata in memoria di Kennedy, trova il Commendatore in compagnia di Adelaide. Per lei è un vero shock. Intanto Maria, dopo aver ricevuto il biglietto di Vito, accetta di presentarsi all'appuntamento con lui ma le cose non vanno come previsto. Ezio invece si trova a un bivio. Il Colombo vorrebbe mettersi in proprio ma i doveri nei confronti della sua famiglia, lo spingono ad accettare un lavoro più sicuro ma alle dipendenze. Rassegnato, si confida con Gloria, pronta a tutto per aiutarlo. Vittorio infine si avvicina a Matilde e le chiede di accompagnarlo a una cena in cui saranno presenti anche degli amici. Sarà una presentazione ufficiale? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 novembre 2022 - la nipote di Marina farà capolino a Napoli, desiderosa di rimanere insieme alla Giordano per un po' di tempo. Per la signora di Upas potrebbe essere un vero toccasana, visto quello che sta passando negli ultimi tempi. Intanto anche Niko sta soffrendo. L'incontro con Manlio ha riacceso in lui il grande dolore per la perdita di Susanna e la cerimonia commemorativa per la Picardi, ha il potere di farlo ricadere nel baratro. Riuscirà a superare questa situazione senza perdere la testa e combinare qualche disastro? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

