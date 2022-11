Un Posto al Sole Anticipazioni 24 novembre 2022: Niko prigioniero del suo dolore. Farà qualche sciocchezza?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko è distrutto dal dolore e la cerimonia in onore di Susanna ha il potere di metterlo ko. Intanto in città ritorna Alice.

A Napoli fa ritorno una nostra vecchia conoscenza. Si tratta di Alice, arrivata in città per stare vicino a sua nonna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 novembre 2022 e in onda alle 20.50 su Rai3, ci rivelano che la nipote di Marina farà capolino nella bella città partenopea, desiderosa di rimanere insieme alla Giordano per un po' di tempo. Per la signora di Upas potrebbe essere un vero toccasana, visto quello che sta passando negli ultimi tempi. Intanto anche Niko sta soffrendo. L'incontro con Manlio ha riacceso in lui il grande dolore per la perdita di Susanna e la cerimonia commemorativa per la Picardi, ha il potere di farlo ricadere nel baratro. Riuscirà a superare questa situazione senza perdere la testa e combinare qualche disastro?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice torna a Napoli

Roberto è sconvolto da una duplice sorpresa. Una parte di questa novità è il ritorno di Alice. La “piccola” Pergolesi, farà capolino a Napoli decisa a rimanere al fianco della nonna per un po' di tempo. Per Marina sarà un vero toccasana, visto quanto le è appena successo e l'aiuterà a uscire dal vortice di odio in cui è purtroppo ricaduta. Alice potrebbe persino aiutare il Ferri a convincere la sua compagna che la ama davvero e che quello che le ha fatto credere Fabrizio non corrisponde al vero. Di sicuro, nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana e pure nelle prossime, la figlia di Elena si guarderà intorno e comincerà a mostrare interesse per qualche “bellezza” locale.

Niko prigioniero del suo dolore: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 novembre 2022

Niko è in crisi a causa del ritorno di Manlio. L'inaspettata chiamata e successivo incontro con il Picardi, hanno messo il ragazzo ko. L'ex militare ha rivelato a suo genero di avere un insano piano in mente. Si tratta di una vendetta vera e propria contro Valsano e Manlio sembra deciso a metterla a segno. Niko si è mostrato completamente in disaccordo con lui ma questo faccia a faccia ha avuto il potere di farlo ricadere in un vortice di dolore, da cui – con fatica – stava riuscendo a uscire. La cerimonia in ricordo di Susanna sarà poi un altro duro colpo da superare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko senza controllo? Farà qualche sciocchezza?

È arrivato il giorno della cerimonia in ricordo di Susanna e Niko sarà visibilmente toccato da questa giornata così particolare. Sarà evidente che il ragazzo soffra ancora tantissimo per la morte della sua amata moglie e che non riesca a capacitarsi di averla persa proprio quando la loro vita stava andando finalmente per il verso giusto. La proposta di Manlio potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Il Poggi finirà per lasciarsi convincere a volere giustizia e a prendersela da solo? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per il ragazzo sono in arrivo tempi molto duri.

