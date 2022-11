Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 24 novembre 2022: Flora cambia idea ma Umberto è tornato da Adelaide!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 24 novembre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Flora torna da Umberto ma lo trova in compagnia di Adelaide. Maria accetta di uscire con Vito ma le cose non vanno come sperato.

Flora ha deciso di separarsi da Umberto ma nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 novembre 2022, in onda alle 16.05 su Rai1, la ragazza non sarà più sicura della scelta appena fatta. Ma ecco tutte le Anticipazioni dell'episodio della Soap italiana, che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: la Ravasi comincia a dubitare di aver fatto la scelta giusta lasciando Umberto. La stilista confida a Marcello di essere ancora profondamente innamorata del Guarnieri e il barista le consiglia di non lasciarsi sfuggire il suo amore e di correre a riprenderselo. Flora accetta il suo consiglio ma una volta arrivata al Circolo, dove si sta tenendo la serata in memoria di Kennedy, trova il Commendatore in compagnia di Adelaide. Per lei è un vero shock. Intanto Maria, dopo aver ricevuto il biglietto di Vito, accetta di presentarsi all'appuntamento con lui ma le cose non vanno come previsto. Ezio invece si trova a un bivio. Il Colombo vorrebbe mettersi in proprio ma i doveri nei confronti della sua famiglia, lo spingono ad accettare un lavoro più sicuro ma alle dipendenze. Rassegnato, si confida con Gloria, pronta a tutto per aiutarlo. Vittorio infine si avvicina a Matilde e le chiede di accompagnarlo a una cena in cui saranno presenti anche degli amici. Sarà una presentazione ufficiale?

Flora delusa. Umberto è con Adelaide: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 24 novembre 2022

Flora ha deciso di lasciare Umberto e di liberarsi dal gioco malefico in cui era caduta a causa della guerra tra il Guarnieri e la Contessa. La stilista ha deciso di rendersi indipendente e di evitare di mettersi di nuovo contro la povera e innocente Maria, vittima sacrificale di questa assurda e snervante faida. A consolarla ci ha pensato Marcello. Il Barbieri ha offerto alla Ravasi una spalla su cui piangere e un amico con cui confidarsi. Flora è molto grata al ragazzo, che le sarà d'aiuto anche nella puntata del 24 novembre 2022, quando la spingerà a recuperare il suo rapporto con il Commendatore, di cui è ancora profondamente innamorata. La ragazza, pronta a tornare tra le sue braccia, raggiungerà Umberto al Circolo ma lo troverà, per sua sfortuna, in compagnia di Adelaide. Per lei sarà un vero e proprio shock. Adelaide e suo cognato hanno fatto pace, momentaneamente, in occasione della serata in memoria di Kennedy. Per i due è un sodalizio momentaneo – anche se vedremo che la Di Sant'Erasmo si illuderà di aver riguadagnato terreno – ma a Flora non piacerà per nulla. In lei si faranno largo brutti pensieri: il suo compagno l'ha tradita? È bastata qualche ora che lui tornasse dal suo primo amore?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio a un bivio

Ezio ha smesso di mentire a Veronica e ha confidato a lei, a Stefania e a Gemma, di aver lasciato la ditta Palmieri e di voler cominciare un altro lavoro. Ma il Colombo non ha ancora rivelato loro del suo grande desiderio di mettersi in proprio. Si tratta di un'operazione ben più rischiosa e meno sicura ma Terenzio sente la necessità di non continuare a rimanere alle dipendenze di qualcuno. Questo progetto sembra però irrealizzabile; sono troppi i doveri verso la sua famiglia. L'unica ad appoggiarlo in questo futuro incerto, è Gloria. Ed è con lei che si sfogherà nella puntata che vedremo in onda su Rai1. Ezio confiderà alla Moreau di aver deciso di non rischiare ma il loro incontro, che avrebbe dovuto rimanere segreto o comunque non scatenare alcun dubbio, si rivelerà molto pericoloso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria accetta di uscire con Vito

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 novembre 2022, vedremo anche Maria decisa a dare un'opportunità a Vito. La ragazza, dopo aver ricevuto il suo romantico biglietto, si è convinta a concedergli un appuntamento ma le cose non andranno come previsto. Elvira intanto cercherà di capire se Salvo stia meglio, se si sia davvero ripreso e se il viaggio a Londra possa avergli fatto bene. Intanto Vittorio otterrà da Matilde l'occasione di portarla a cena. Si tratterà di una serata particolare visto che saranno presenti molti amici del Conti. Si tratterà di una presentazione ufficiale?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.