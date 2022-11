Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 novembre 2022 - il Colombo continuerà a mentire a Veronica e a non rivelarle del suo licenziamento dalla ditta Palmieri. Gloria, l'unica insieme a Vittorio a conoscere questo segreto, spingerà il suo ex compagno a dire la verità alla sua fidanzata, prima che lei lo scopra da sola. Ma il Colombo non è ancora pronto a fare questo passo e continua a pensare di mettersi in proprio, condividendo con la Moreau il suo progetto per il denim. Intanto Alfredo spronerà Vito a farsi avanti con Maria mentre cercherà di convincere Irene a concedergli un'uscita romantica. Adelaide, intuito che tra Flora e Umberto deve essere successo qualcosa, chiederà informazioni a Marcello. Che cosa farà il Guarnieri? Le confiderà della confidenza ricevuta dalla Ravasi? Vittorio vorrebbe continuare a lavorare con Matilde e ricucire lo strappo che si è creato tra i due. La giornata si concluderà nel peggiore dei modi per tutti al Paradiso. Arriverà la notizia della morte del Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 novembre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 novembre 2022 - i coniugi Nicotera ritroveranno il loro feeling. Complice una serata a vedere un film suoi supereroi, Viola e il suo ex passeranno del tempo da soli e sarà chiaro che tra loro ci sia ancora amore. Riusciranno ad appianare le loro divergenze e a lasciarsi andare ai sentimenti sopiti ma mai spenti? Intanto la proposta di Manlio, ritenuta sconveniente e dolorosa da tutti, mette Niko ancora più in difficoltà. Il povero Poggi torna a soffrire come un matto per la perdita della sua Susanna. Diego e Lia invece vivono i loro primi momenti insieme ma alcuni problemi di tipo logistico, rischiano di tenerli lontani. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 novembre 2022.