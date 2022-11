Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 22 novembre 2022: Ezio mente e Veronica. Gloria è sua complice

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 22 novembre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Ezio continua a mentire a Veronica e Gloria lo supporta. Ma questo potrebbe rovinare il loro rapporto. Intanto Adelaide vuole scoprire cosa sia successo tra Flora e Umberto.

Le bugie hanno le gambe corte ed Ezio potrebbe mettersi nei guai con Veronica. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 novembre 2022, ci rivelano che nell'episodio della Soap italiana - in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1 - il Colombo continuerà a mentire a Veronica e a non rivelarle del suo licenziamento dalla ditta Palmieri. Gloria, l'unica insieme a Vittorio a conoscere questo segreto, spingerà il suo ex compagno a dire la verità alla sua fidanzata, prima che lei lo scopra da sola. Ma il Colombo non è ancora pronto a fare questo passo e continua a pensare di mettersi in proprio, condividendo con la Moreau il suo progetto per il denim. Intanto Alfredo spronerà Vito a farsi avanti con Maria mentre cercherà di convincere Irene a concedergli un'uscita romantica. Adelaide, intuito che tra Flora e Umberto deve essere successo qualcosa, chiederà informazioni a Marcello. Che cosa farà il Guarnieri? Le confiderà della confidenza ricevuta dalla Ravasi? Vittorio vorrebbe continuare a lavorare con Matilde e ricucire lo strappo che si è creato tra i due. La giornata si concluderà nel peggiore dei modi per tutti al Paradiso. Arriverà la notizia della morte del Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy.

Ezio continua a mentire a Veronica e Gloria è sua complice: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 22 novembre 2022

Ezio ha deciso di lasciare la ditta Palmieri e di trovare un nuovo lavoro che lo tenga ben lontano da Umberto. Ma per il momento il Colombo ha deciso di tenere per sé questa informazione e di non dire nulla soprattutto a Veronica, per non farla ulteriormente preoccupare. Questa decisione finirà però per ritorcersi contro il papà di Stefania. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo il 22 novembre 2022 su Rai1, Ezio continuerà a mentire alla sua fidanzata e Gloria sarà sua complice. La Moreau è al corrente della situazione del suo ex marito e ha deciso di supportarlo nel suo nuovo progetto per il denim, mantenendo il segreto ma cercando comunque di convincerlo a confidarsi al più presto con la Zanatta. L'intimità ricreatasi tra di loro finirà per creare molti problemi e per essere travisata. Veronica infatti, durante questa settimana, vedrà il suo compagno fin troppo vicino a sua moglie e, non sapendo cosa sta succedendo davvero, si convincerà che tra loro sia scoppiata di nuovo la passione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide vuole sapere di Umberto e Flora

Flora ha lasciato Umberto e ha trovato consolazione in Marcello. La scorsa settimana abbiamo visto la Ravasi prendere una decisione inattesa, ovvero troncare la sua relazione con il Guarnieri, stanca di una guerra che ormai la stava logorando. La stilista ha deciso di non mettersi dalla parte di nessuno e di recuperare la sua integrità morale, soprattutto nei confronti di Maria, vittima sacrificale di un gioco perverso di cui il Commendatore voleva tenere le fila. Flora ha raccontato tutta la verità a Marcello, trovando nel ragazzo una spalla su cui piangere. Il ragazzo le ha infatti confessato di provare pure lui delle pene d'amore e di sentire la mancanza della sua Ludovica. Questa confidenza sarà però molto pericolosa per il buon socio di Salvo. Nella puntata che vedremo il 22 novembre 2022, Adelaide si renderà conto da sola che tra la Ravasi e il Commendatore deve essere successo qualcosa. Non ancora al corrente di come si sono svolti i fatti, la Contessa chiederà al suo pupillo di raccontarle quello che sa. Marcello si troverà quindi tra due fuochi: tradire la fiducia che ha riposto in lui la Di Sant'Erasmo e rivelarle la grande notizia o non dire nulla e rimanere fedele alla confidenza fatta da Flora e metterla alla berlina? La scelta non sarà semplice.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio vuole continuare a lavorare con Matilde

Durante la scorsa settimana, Matilde ha fatto di tutto per smascherare Flora e il suo doppio gioco. Ma nel corso delle puntate, Vittorio ha più volte ribadito di non voler mettere mai in discussione l'operato e la buona fede dei suoi collaboratori. Così dicendo e facendo, ha finito per discutere animatamente con la Frigerio, ormai convinta che la Ravasi abbia copiato il vestito di Maria. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nell'episodio del 22 novembre 2022, Vittorio continuerà a essere triste per come sono andate le cose con lei e cercherà di farle capire che non intende perderla e nemmeno rinunciare alla loro fruttuosa collaborazione. Matilde riuscirà a perdonare Vittorio e il suo comportamento o deciderà di voltargli le spalle. Intanto a Milano giungerà la terribile notizia della morte di John Fitzgerald Kennedy mentre Alfredo cercherà da una parte di spingere Vito a farsi avanti con Maria mentre dall'altra tenterà di ottenere un'uscita romantica con Irene.

